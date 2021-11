S hišnimi preiskavami nad policiste s ponarjenimi PCT dokazili

Hišne preiskave so potekale včeraj. Na naša vprašanja, kje in pri koliko policistih so opravili hišne preiskave in kaj so ugotovili, nam iz Generalne policijske uprave še niso odgovorili.

Pojasnili so le, da bodo od ugotovitev preiskave posebnega oddelka odvisni nadaljnji delovnopravni ukrepi zoper policiste, ki jih predlagajo vodje enot, v katerih so policisti zaposleni, o ukrepih pa sprejme končno odločitev generalni direktor policije.

Na GPU so sporočili še, da generalni direktor policije dr. Anton Olaj v svojem odzivu poudarja ničelno toleranco do zaposlenih, ki izvršijo kaznivo dejanje, saj so taka ravnanja nesprejemljiva v skladu z veljavnimi predpisi in naravo policijskega dela. Dodaja še, da v njihovih vrstah ni prostora za policiste, ki izvršujejo nezakonita dejanja, hkrati pa to meče slabo luč na policiste in policistke, ki pošteno in predano opravljajo policijske naloge.

Spomnimo

Policisti so med preiskavo prejšnji teden že naleteli na svojega kolega, ki naj bi si prav tako pridobil lažno covidno potrdilo in naj bi zaradi tega že ostal brez službe.

Vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič je potrdil, da so s "kriminalistično preiskavo potrdili odklonsko ravnanje policista. Zoper njega je bil uveden notranjevarnostni postopek in ker so bili potrjeni razlogi za sum, da je uradna oseba, zaposlena v Policiji, storila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, je bil o tem obveščen posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva".

Da je bilo med kriminalistično preiskavo, ki jo vodijo kriminalisti SKP PU Maribor zaznano odklonsko ravnanje policista, so potrdili tudi na PU Maribor. Potrdili so tudi, da je bil zoper policista uveden postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. "Ker postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni zaključen in ker teče postopek na Posebnem oddelku SDT, vam več podrobnosti o primeru ne moramo razkriti," so še dodali na PU Maribor.