Slovenija

Policija pri županu Moravč, hišne preiskave tudi drugod

Moravče, 28. 05. 2026 08.22 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
K.H.
Policijski trak pred Občino Moravče

Po naših informacijah naj bi od zgodnjih jutranjih ur na različnih lokacijah potekale hišne preiskave, med drugim tudi na Občini Moravče. Hišne preiskave naj bvi po naših informacijah potekale tudi na domu župana in podžupana Moravč. Na PU Ljubljana so nam potrdili, da preiskovalne aktivnosti potekajo na območju več policijskih uprav.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so nam potrdili, da policija na območju več policijskih uprav izvaja nujne preiskovalne aktivnosti v povezavi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo. Gre za preiskave na podlagi odredb pristojnega sodišča in z usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.

"Več informacij zaradi interesa predkazenskega postopka ne moremo podati," so še dodali na PU Ljubljana. 

Po naših informacijah hišne preiskave potekajo tudi na Občini Moravče. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bil med prvoosumljenimi župan Moravč, Milan Balažic.

Milan Balažic, župan občine Moravče
Milan Balažic, župan občine Moravče
FOTO: Bobo

Po naših inforacijah naj bi hišne preiskave potekale tudi na njegovem domu in na domu podžupana Marka Kladnika.

Preiskave naj bi se začele že v zgodnjih jutranjih urah.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Primula1
28. 05. 2026 11.22
Nemogoče. .....krivosodje
luckyss.1
28. 05. 2026 11.19
Golobovo maščevanje v finalnih izdihlajih.
Sventevith
28. 05. 2026 11.27
Golob je za odpis, ampak, če se je barabilo, naj vse kaznujejo. Verjetno tako, ali tako ne bo nič, ampak pravim, lopove je treba odtrgati od korit in jih poslati na ene počitnice z omejenim gibanjem.
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kmetija
Sanjski moški
Kotlina
