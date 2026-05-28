Policija pri županu Moravč, hišne preiskave tudi drugod

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so nam potrdili, da policija na območju več policijskih uprav izvaja nujne preiskovalne aktivnosti v povezavi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo. Gre za preiskave na podlagi odredb pristojnega sodišča in z usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.

"Več informacij zaradi interesa predkazenskega postopka ne moremo podati," so še dodali na PU Ljubljana.

Po naših informacijah hišne preiskave potekajo tudi na Občini Moravče. Kot smo neuradno izvedeli, naj bi bil med prvoosumljenimi župan Moravč, Milan Balažic.