Hišni sejem Lumar – inovativna trajnostna gradnja v živo

V okviru HIŠNEGA SEJMA LUMAR , bodo v praksi predstavili in prikazali celovite storitve na področju trajnostne gradnje in energetskega upravljanja doma. S strokovnjaki in kupci hiš bodo obiskovalcem iz prve roke podali odgovore glede gradnje ter bivanja v skoraj nič-energijskih hišah Lumar.

Z željo, da pridobite čim več koristnih informacij o trajnostni leseni montažni gradnji in novih konceptih ter tehnologijah, bodo vsak dan ob sprehodih skozi hišo Primus-R 156 EDITION, spregovorili o različnih vsebinah povezanih z gradnjo novega doma.

PROGRAM:

Sreda, 6. marec 2024, 10:00 do 17:00

Tema dneva: Ogrevanje in prezračevanje

- Celovite rešitve ogrevanja in prezračevanja v hišah Lumar,

- tehnologija gradnje in energetski koncepti Lumar,

- celovit servis skozi vse faze gradnje; načrtovanje, gradnja in bivanje v hiši,

- NE ZAMUDITE: 14:00 do 17:00 pogovor s kupci hiš Lumar.



Četrtek, 7. marec 2024, 10:00 do 17:00

Tema dneva: Arhitekturni biro Lumar

- Optimirane kataloške hiše Lumar,

- Lumarjeva risalna deska,

- individualnost, prilagodljivost, koncept dela hišnega biroja,

- tehnologija gradnje in energetski koncepti Lumar,

- celovit servis skozi vse faze gradnje; načrtovanje, gradnja in bivanje v hiši,

- NE ZAMUDITE: 14:00 do 17:00 pogovor s kupci hiš Lumar.



Petek, 8. marec 2024, 10:00 do 17:00

Tema dneva: Energetska neodvisnost in upravljanje doma

- Tehnologija gradnje in energetski koncepti Lumar,

- celovit servis skozi vse faze gradnje; načrtovanje, gradnja in bivanje v hiši,

- pametni dom Lumar,

- sončna elektrarna, polnilna postaja, baterija za shranjevanje energije in upravljanje doma – HEMS,

- NLB svetovanje o možnostih financiranja vaše nove hiše Lumar,

- NE ZAMUDITE: 14:00 do 17:00 pogovor s kupci hiš Lumar.



Sobota, 9. marec 2024, 10:00 do 17:00

Tema dneva: Kako do hiše Lumar?

- Tehnologija gradnje in energetski koncepti Lumar,

- celovit servis skozi vse faze gradnje; načrtovanje, gradnja in bivanje v hiši,

- optimirane kataloške hiše Lumar,

- Lumarjeva risalna deska,

- individualnost, prilagodljivost, koncept dela hišnega arhitekturnega biroja.



Novosti, ki so jih pripravili za vas

S svojim arhitekturnim birojem so pripravili optimizirane kataloške hiše Lumar, ki nagovarjajo različne potrebe in želje ljudi ter lokacijske pogoje. Gre za premišljene prenove priljubljenih hiš Lumar iz družin Avantgarde in Classic, ki bodo ponujale še več udobja bivanja in možnosti prilagoditve. Dodatne idejne zasnove so pripravili tudi v okviru koncepta Lumarjeva risalna deska, v okviru katerega vam predstavljajo raznolike ideje, ki so jih v arhitekturnem biroju Lumar pripravili v sodelovanju s strankami in vam lahko služijo za usmeritve pri iskanju novega doma. Z Lumarjevim arhitekturnim birojem lahko oblikujete tudi povsem vašo, unikatno idejno zasnovo hiše, ali pa jim posredujete že pripravljeno idejno zasnovo vašega arhitekta ali arhitekturnega biroja, na podlagi katere vam bodo strokovnjaki podjetja Lumar zgradili vašo novo hišo.

Pozabili niso tudi na liniji hiš GreenLine in BlackLine, ki nagovarjata preplet bivanja z naravo in vrhunsko arhitekturno doživetje. Posebno pozornost v Lumarju posvečajo tudi gradnji z inovativnim lesenim masivnim sistemom iQwood, brez lepil in kovin, ki ponuja ugodje bivanja v objemu lesa.

Za vse obiskovalce so pripravili posebne ugodnosti ob nakupu skoraj nič-energijske hiše Lumar, ki vam jih bodo predstavili v času HIŠNEGA SEJMA LUMAR.