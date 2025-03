Hišni sejem REAM: ekskluzivne priložnosti za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje

Kakšna temperatura je za vas idealna v vašem domu? Ne glede na to, ali ste bolj za toplo ali za hladno, se vam splača razmisliti o rešitvah, ki so sodobne ter prijazne vam in okolju. Zdaj so vam na voljo še posebej ugodno!

V podjetju REAM, vodilnem slovenskem distributerju toplotnih črpalk, klimatskih naprav in prezračevalnih sistemov, z veseljem vabijo vse, ki iščete optimalne rešitve za svoj dom ali poslovni objekt, na Hišni sejem REAM.

Prvi teden v marcu boste spoznali in izbrali najsodobnejše produkte za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje, ki temeljijo na trajnostnih in inovativnih tehnologijah, ter se pogovorili s strokovno ekipo REAM.