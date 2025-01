Hišnik s šolskim kombijem bežal pred policisti

Da naj bi hišnik Osnovne šole Dornberk s šolskim kombijem za prevoz otrok v petek vozil pod vplivom prepovedanih substanc in bežal pred Policijo, so nas opozorili zaskrbljeni starši šolarjev. "Pri prevozu je hišnik pod vplivom prepovedanih substanc ogrožal naše otroke in promet. Prav tako ni spoštoval cestnih predpisov, bežal je pred policisti, poškodoval vozilo," so nam sporočili.

Na Policijski upravi Nova Gorica so sicer že v petek obveščali, da so popoldan iz prometa izločili kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki je na območju Dornberka vozil v času ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Dodatno pa so nam pojasnili, da 39-letnik sprva znakov policistov, ki so ga skušali ustaviti, ni upošteval, a so ga policisti kmalu za tem izsledili in ustavili.

Voznik je ob tem v postopku odločno odklonil preizkus alkoholiziranosti, odklonil pa je tudi t. i. hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Prav tako je moški odklonil tudi odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Čeprav so nekateri starši opozorili, da je hišnik med begom pred policijo v kombiju prevažal otroke, pa so na Policiji povedali, da v času njihove kontrole v službenem vozilu ni bilo potnikov. Med postopkom so policisti zoper kršitelja uporabili tudi prisilna sredstva, so nam povedali.

Službeni kombi so novogoriški policisti skladno s prometno zakonodajo zasegli, zaradi storitve več prekrškov prometne zakonodaje, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter Zakona o osebni izkaznici pa bodo zoper hujšega kršitelja na pristojno okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog.

Za komentar smo prosili tudi šolo, odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.