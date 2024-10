Hišo, ki jo je uničil požar, bo potrebno porušiti

Šestčlanska družina Skok iz občine Šentjur potrebuje pomoč Na svoji kmetiji so vsa leta trdo delali, nato pa je v njihova življenja minuli torek kruto zarezal požar. Ogenj jim je popolnoma uničil dom in tudi večino stvari v njem. Ob pomoči sosedov in prijateljev so spraznili prostore, saj je hiša tako poškodovana, da jo bo potrebno porušiti. Šok, nemoč in žalost, pa jim lajša dejstvo, da v tragediji niso ostali sami. Med drugim jim je občina zagotovila bivalnike, na rdečem križu pa so za pomoč družini, ki bo morala začeti znova, odprli račun za donacije.