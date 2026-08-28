Hit po kibernetskem napadu spet odpira svoje igralnice

Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bili takoj obveščeni pristojne državne institucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni. Hkrati so v Hitu zaprli vse svoje igralnice, medtem ko so hoteli obratovali v omejenem obsegu.
Danes so iz družbe sporočili, da je njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom uspelo v četrtek zvečer vzpostaviti delovanje informacijske infrastrukture, ki je pogoj za poslovanje igralnic. V noči na petek so za goste odprli igralnico Perla, trenutno dela za zagon obratovanja potekajo tudi v preostalih igralnicah.
Pričakujejo, da bodo preostale enote odprte najpozneje do konca tedna. Na delovna mesta se tako postopoma vračajo zaposleni, ki so bili v času izrednega dogodka napoteni na čakanje na delo.
Gostom zaenkrat zagotavljajo omejeno ponudbo iger le na igralnih avtomatih, v najkrajšem možnem času pa bodo skušali vzpostaviti še druge sisteme in aplikacije, ki bodo okrepili igralniške, hotelske in druge poslovne procese.
Usklajeno delo internih in zunanjih informacijskih strokovnjakov je bilo po besedah predsednika uprave Hita Sandija Brataševca ključno za vzpostavitev poslovanja. "Zahvaljujemo se vsem zaposlenim, poslovnim partnerjem, drugim gospodarskim družbam ter državnim institucijam in pristojnim organom za podporo, strokovno pomoč in konstruktivno sodelovanje. Vzdrževanje in dodatna okrepitev informacijske infrastrukture in varnosti ostaja ena od razvojnih prioritet družbe tudi v prihodnje," je povedal.
Preiskava medtem še poteka, zato podrobnosti o informacijskem incidentu ne razkrivajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.