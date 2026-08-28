Hit po kibernetskem napadu spet odpira svoje igralnice

Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bili takoj obveščeni pristojne državne institucije in organi, različni deležniki družbe in zaposleni. Hkrati so v Hitu zaprli vse svoje igralnice, medtem ko so hoteli obratovali v omejenem obsegu.

Danes so iz družbe sporočili, da je njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom uspelo v četrtek zvečer vzpostaviti delovanje informacijske infrastrukture, ki je pogoj za poslovanje igralnic. V noči na petek so za goste odprli igralnico Perla, trenutno dela za zagon obratovanja potekajo tudi v preostalih igralnicah.

Pričakujejo, da bodo preostale enote odprte najpozneje do konca tedna. Na delovna mesta se tako postopoma vračajo zaposleni, ki so bili v času izrednega dogodka napoteni na čakanje na delo.

Gostom zaenkrat zagotavljajo omejeno ponudbo iger le na igralnih avtomatih, v najkrajšem možnem času pa bodo skušali vzpostaviti še druge sisteme in aplikacije, ki bodo okrepili igralniške, hotelske in druge poslovne procese.