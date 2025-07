Hit poletja: z ročnimi ventilatorji v boj proti vročini

Poletje je v polnem razmahu in temperature podirajo rekorde. Medtem ko se eni hladijo pod klimo, pa je med drugimi zaživel nov trend. To so ročni ventilatorji. Letos so očitno postali pravi hit. Barviti, lahki in prenosni, vsekakor so za mnoge nepogrešljiv dodatek v marsikaterem žepu ali torbi. Koliko jih prodajo, koliko stanejo?