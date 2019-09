Hit produkt leta 2018 La Popsi se širi v tujino, Slovenijo pa osvajajo z novimi okusi

Zdi se, kot da Neža in Karmen od zmage v 3. sezoni projekta Štartaj Slovenija še nista imeli časa za počitek. V poletje sta zakorakali s svežo kampanjo v seriji televizijskih oglasov, kjer je glavni element sadje, ki dobi povsem novo vlogo v povsem vsakodnevnih situacijah. Ko sadje oživi in te zjutraj zbudi pomarančna budilka, veš, da je pred tabo neobičajen dan, sporočata v oglasih, ki ste jih imeli možnost ujeti na Pro Plus kanalih, kjer sta se predstavljali s kampanjo za Hit produkt.

V prvi vrsti sta sladoledne palčke iz zamrznjenega sezonskega sadja ter brez dodanih konzervansov in umetnih barvil ustvarili, da jih lahko brez slabe vesti ponudita sinovoma. Pred enim letom si še nista upali sanjati o tem, da bosta z njimi navdušili celo Slovenijo ter napolnili police trgovin Spar in Interspar. Vitamini na palčki La Popsi so postali Hit produkt 2018 projekta Štartaj Slovenija, od takrat pa njuna sveža podjetniška energija kar ne pojenja.