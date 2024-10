Hitova igralnica Aurora pri Kobaridu zaprla vrata

Igralnica je v Starem selu pri Kobaridu delovala od leta 2004. Predvsem v prvih letih je poslovala zelo uspešno, največ gostov je bilo iz bližnje Italije. Že nekaj let pa igralnica Aurora ne izkazuje pozitivnega poslovnega izida, trg je vidno izčrpan in ne omogoča ekonomsko vzdržnega poslovanja, so pojasnili v podjetju.

Trenutno potekajo aktivnosti za zaključek poslovanja v poslovni enoti, so dodali. Kot izpostavljajo, največjo pozornost in prioriteto namenjajo 40 zaposlenim v enoti. Vsem so ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta znotraj družbe Hit, v enotah na Goriškem ali v Kranjski Gori. Spodbudno se jim zdi, da si zaposleni želijo nadaljevati delovno pot v družbi Hit, so navedli.