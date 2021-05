Hitove igralnice po sedmih mesecih sprejele prve obiskovalce

V Hitovih centrih Perla in Park v Novi Gorici ter Aurora v Starem selu pri Kobaridu so po sedmih mesecih začasnega zaprtja zdaj sprejeli prve obiskovalce. Skladno z veljavnimi odloki vlade bodo centri poslovali z začasnim urnikom do 22. ure, so sporočili iz novogoriške družbe Hit. Vstop v restavracije, hotele in igralnice bo mogoč po pogojih PCT.

"S pripravami na ponovno odprtje igralnic smo začeli že 25. aprila, saj so to veliki sistemi in tega ni tako enostavno pripraviti, sploh razporediti zaposlene," je povedal predsednik uprave Hita Tomaž Repinc. V primerjavi z lanskim ponovnim odprtjem je letos omejitev poslovanja do najkasneje 22. ure, kar pomeni polovico lanskoletne realizacije v podobnih razmerah. Zaradi teh omejitev ter polovične zasedenosti zmogljivosti to seveda vpliva tudi na število zaposlenih, trenutno ponovno dela približno tretjina vseh zaposlenih. Ostali zaposleni ostajajo na čakanju na delo, pričakujejo pa dodatno pomoč države v zakonu, ki je v pripravi za pomoč turistični panogi. V Hitu si ob ponovnem odprtju želijo, da bi glede na izboljšane epidemiološke razmere v Sloveniji delovni čas lahko čim prej podaljšali. Ob tem so zapisali še, da bo vstop v restavracije, hotele in igralnice mogoč po pogojih PCT (preboleli, cepljeni, testirani), v igralnici pa je lahko hkrati zasedenih 50 odstotkov igralnih mest.

icon-expand Kazino Perla FOTO: Mateja Klavs

"Z odpiranjem naših zmogljivosti hitimo, saj se bo v prihodnjih tednih to poznalo na ekonomiji obsega,"je dejal Repinc. Vsekakor pa pričakujejo, da bodo lahko podaljšali čas obratovanja, saj sedaj "zapirajo polne igralnice, kar seveda ni dobro". V Mondu ciljajo predvsem na zveste goste iz lokalnega čezmejnega prostora V soboto so sicer ponovno odprli vrata tudi v igralniško-zabaviščnem centru Mond v Šentilju. Ob vnovičnem zagonu poslovanja se je na delo vrnilo 60 od 156 zaposlenih. V Mondu ciljajo predvsem na zveste goste iz lokalnega čezmejnega prostora, ki jim bo na voljo igralniška in gostinska ponudba. Ponovno so odprli tudi igralniško-zabaviščni center Korona, kjer je gostom med 7. in 22. uro na voljo igralniška, gostinska in hotelska ponudba. Konec tedna so prve goste sprejeli v alpskem resortu Špik v Gozdu Martuljku in Kampu Špik. Družba Hit Alpinea od četrtka dalje ponovno sprejema goste v Apartmajih Vitranc, prav tako tudi Resort Ramada. Odprl se je tudi igralni salon Casino Larix v Kranjski Gori, ki ga vodi družba Hit Larix.

icon-expand Vstop v restavracije, hotele in igralnice bo mogoč po pogojih PCT. FOTO: Shutterstock

Ker so pogoji PCT zavezujoči tudi za zaposlene, so zanje v družbi Hit v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem organizirali testiranja na lokacijah poslovnih enot v Novi Gorici, Kranjski Gori in Šentilju. Glede na morebitne potrebe pa bodo testiranja v prihodnje omogočili tudi gostom. Letos Hitove igralnice sploh še niso obratovale, v letu 2020, ko je bilo njihovo delovanje velik del leta ustavljeno, pa je Hit ustvaril nekaj več kot deset milijonov evrov izgube."Dobili smo 13,5 milijona evrov pomoči države," je povedal Repinc in dodal, da so hkrati lani plačali 22 milijonov evrov davkov. Od tega je šlo 17 milijonov evrov državi, preostalo pa lokalni skupnosti.