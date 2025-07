8000 ljudi s peticijo zahteva, da se vinjeta poslovi od šestih kilometrov

Lokalno prebivalstvo glasno zahteva, da se hitro cesto med Škofijami in Koprom izvzame iz vinjetnega sistema. Tranzitne goste, ki se želijo plačilu vinjete izogniti, navigacija namreč preusmeri na lokalne ceste, ki jih tako zatrpa pločevina, domačini pa zato ne morejo do svojih domov. Želijo doseči enak izvzem, kot so ga že pred leti dosegli Mariborčani.

Pobudo za izvzem hitre ceste Škofije-Koper iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, je s podpisi podprlo okoli 8000 ljudi. Hotova od ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek pričakuje, da bo voljo ljudi, "ki dobesedno ne morejo do svojih domov", upoštevala. "Pridobili smo približno 8000 podpisov lokalnega prebivalstva, pa tudi širše, namreč podporo so izrazili tudi vodilni predstavniki dežele Furlanije-Julijske krajine," je v današnji izjavi za javnost izpostavila poslanka SD. Kot je dodala, so podpisi za lokalno prebivalstvo izjemno pomembni in so jih prispevali ljudje z vseh političnih polov.

Hitra cesta pri Kopru FOTO: Bobo icon-expand

"Na tej hitri cesti je vinjeta obvezna. Govorimo o šestih kilometrih. Tranzitni gosti so danes zelo informirani, odprejo internet in ugotovijo, da za tranzit na Hrvaško lahko uporabijo lokalne ceste. Naši ljudje pa zaradi kolon dobesedno ne morejo priti domov. Tudi po dve uri stojijo v kolonah," je na tegobe lokalnega prebivalstva opozorila koalicijska poslanka. Kritična je bila do infrastrukturne ministrice Bratuškove, ki je Hotovo in poslanca Zizo obtožila, da sta nedržavnotvorna, ker sta sprožila peticijo. "Jaz mislim, da bolj državotvorno kot to, da prisluhneš državljanom, enostavno ne gre," je poudarila poslanska SD-ja. Ministrstvo bi moralo po njenih besedah sprejeti ustrezne prilagoditvene ukrepe za hudo prometno problematiko, s katero se Slovenska Istra sooča. "Teh ukrepov še zdaj ni na vidiku, čeprav so bili dogovorjeni pred leti," je dejala.

Domino efekt?

Prav tako je bila kritična do Darsa. "Z njihove strani slišimo, da jih bomo spravili v minus, da bodo imeli težave, da bomo sprožili domino efekt. Če govorimo o domino efektu, zakaj ga ni bilo, ko so na isti način izvzeli cesto v Mariboru," je dejala. "Ob 150 milijonov evrov dobička trije milijoni evrov na letni ravni Darsa zagotovo ne bodo pahnili v rdeče številke," je poudarila.