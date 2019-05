Hitra cesta med Škofijami in Izolo še vedno razburja

Istrski poslanci vztrajajo, da je treba hitro cesto med Škofijami in Izolo izvzeti iz vinjetnega sistema, čeprav je ministrstvo za infrastrukturo njihov predlog že večkrat zavrnilo. Poslanci se zdaj sklicujejo na več kot 40 let stare Osimske sporazume in na vzajemnost, saj Italija od Trsta do Tržiča cestnine ne zaračunava. Toda na ministrstvu so jasni - pravne podlage za takšno rešitev ni.