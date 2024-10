Hitra cesta med Škofijami in Koprom ostaja v vinjetnem sistemu

Ministrstvo za infrastrukturo se ne da, odseka obalne hitre ceste med Škofijami in Koprom ne želi izvzeti iz vinjetnega sistema. Kljub večkratnim pobudam, razlagam in argumentom vztrajajo pri tem, da bi to pomenilo izpad dohodkov za Dars, bojijo se tudi domino efekta podobnih zahtev. Po drugi strani pa istrski poslanci in župani opozarjajo na neznosne razmere, predvsem poleti, ko številni tranzitni potniki, ki za nekaj kilometrov hitre ceste ne želijo plačati vinjete, povsem ohromijo lokalne ceste, kar bremeni lokalno prebivalstvo.