Začetek prve faze obnove vipavske hitre ceste, zapora do ponedeljka

Od sobote, od 7.30 zjutraj, do ponedeljka, do 5. ure zjutraj, bo zaradi podaljšanja obstoječe delovne zapore voznega pasu zaprta vipavska hitra cesta H4 med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Novi Gorici.

Od druge polovice avgusta 2025 do konca novembra 2025 bo sledila 100-dnevna popolna zapora smernega vozišča med Razdrtim in Vipavo proti Novi Gorici.

"Tedaj bo promet organiziran tako, da bodo osebna vozila, avtobusi in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji preusmerjeni z avtoceste A1 (Ljubljana–Koper) na regionalno cesto med priključkoma Razdrto in Vipava, kjer se bodo znova vključili na hitro cesto," pojasnjujejo na Darsu.

"Tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba bo preusmerjen na kraško avtocesto A3 in mejni prehod Fernetiči," so dodali.

Ves promet iz smeri Nove Gorice proti Razdrtemu bo potekal po obeh prometnih pasovih hitre ceste, pri čemer bo od sredine oktobra do konca novembra 2025 v dolžini približno 6 km preusmerjen na nasprotno smerno vozišče.

Od decembra 2025 do sredine januarja 2026 bo na nižinskem delu hitre ceste, med streliščem Mlake in priključkom Vipava, vzpostavljena zapora prehitevalnih pasov na obeh smernih voziščih.

Na viaduktu Šumljak (v smeri Nove Gorice proti Razdrtemu) bo tedaj zaradi postavljanja protivetrne zaščite zaprt vozni pas v dolžini 700 m.

Zapore tudi pozimi 2025 in v letu 2026

Od druge polovice januarja do konca julija 2026 bo na nižinskem delu vzpostavljena popolna zapora posameznega smernega vozišča, promet pa bo v tem času potekal dvosmerno po eni polovici hitre ceste.

Na pobočju Nanosa bodo izvedene krajše, do 1,5 km dolge zapore voznega pasu zaradi postavitve protivetrne zaščite.

"V zadnji fazi, od konca julija do konca novembra 2026, bo vzpostavljena popolna zapora smernega vozišča med Vipavo in Razdrtim proti Ljubljani/Kopru. Prometna ureditev bo enaka kot pri letošnji popolni zapori," so sporočili z Darsa in pojasnili, da sledi izvedba del na odsekih Vipava–Ajdovščina–pokriti vkop Vipavski križ.