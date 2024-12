Hitra izvedba hidroizolacije tudi pri nižjih temperaturah - Mapelastic Turbo

Že ime določa njegovo mesto, poslanstvo in uporabo – nadaljuje tradicijo MAPELASTIC , ki je že več kot 30 let najpogosteje uporabljen sistem za hidroizolacijo pod keramičnimi ploščicami. Dopolnjuje ga v primerih, ko je njegovauporaba omejena ali celo onemogočena. Poznamo celo serijo družine Mapelastic.

Bistvene prednosti izdelka Mapelastic Turbo:

- izvedba je možna že pri temperaturah, višjih od +5 C,

- se hitro suši, in je zato že po 1 oz. 2 urah odporen na padavine, tudi pri nižjih temperaturah in povišani relativni zračni vlagi,

- zaradi hitrejšega sušenja je polaganje zaključne obloge iz keramičnih ploščic in kamna možno že po 4 urah po nanosu drugega sloja (pri +20 C) oz. v 24 urah (pri temperaturah, višjih od +5 C),

- lahko se ga nanaša tudi na vlažne in dovolj dozorele podlage,

- enostavna izvedba oz. nanašanje,

- odporen na UV-žarke,

- izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 14891 (Tekoče vgrajevani za vodo nepropustni izdelki za uporabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepili) in standarda SIST EN 1504-2 (Proizvodi in sistemi za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij), ima tudi CE-znak,

- primeren za preplastitve obstoječih oblog iz keramičnih ploščic, mozaika in izdelkov iz naravnega kamna na stenskih in talnih površinah.