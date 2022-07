Hitra rast okužb, bolniki z rakom pozivajo k ukrepom

Kljub na videz brezskrbnemu poletju brez protikoronskih ukrepov je Slovenija, podobno kot večina evropskih držav, v primežu hitre rasti okužb s koronavirusom. Na isti dan pred letom dni so odkrili devet okužb, včeraj pa kar 497. A ta številka ni realna, saj trenutno ni množičnega testiranja. Bolj povedna je statistika v bolnišnicah. Lani ob enakem času je bilo v bolnišnicah 30 bolnikov s covidom-19, danes pa 303. Zato v Združenju slovenskih organizacij bolnikov z rakom pozivajo ministra za zdravje in NIJZ, naj ponovno presodita, ali je strategija obvladovanja okužb "brez ukrepov" strokovno ustrezna in javnozdravstveno vzdržna.