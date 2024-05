Hitreje do Bleda in Bohinja in večkrat iz Kopra v Ljubljano

Tako so pripravili nove vozne rede za medkrajevne avtobuse, ki bodo v uporabi s 1. julijem letos, ko se začnejo izvajati nove koncesije. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč lansko jesen podpisalo pogodbe za izvajanje javne službe v linijskem prevozu potnikov s štirimi izbranimi koncesionarji, in sicer s podjetji Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet in Nomago, je v današnji izjavi za medije spomnil Sečki.

Vlada je družbo ustanovila julija 2022, s 5. novembrom lani pa je prevzela pristojnosti za upravljanje javnega potniškega prometa. Družba je od ministrstva za okolje, podnebje in energijo prevzela taktično raven, ki zajema nadzor in upravljanje javnega potniškega prometa, med drugim tudi oblikovanje voznih redov.

V tej luči je izpostavil spremembe na relacijah Koper–Ljubljana in Kranj–Ljubljana, kjer trenutno prihaja do prezasedenosti avtobusov. Na prvi liniji so tako med drugim uvedli enourni interval, ki se bo izvajal od ponedeljka do petka, ter povečali število voženj s trenutnih 24 na 32.

Na Gorenjskem pa bodo po 1. juliju določene avtobusne povezave iz Bohinja in Bleda proti prestolnici preusmerjene mimo Kranja. Po pričakovanjih pristojnih se bo čas potovanja za potnike iz smeri Bohinja, Bleda in Radovljice skrajšal za 20 minut. Bistveno več voženj med Kranjem in Ljubljano bo prav tako potekalo po avtocesti in ne po lokalni cesti.

Kakšni točno bodo novi vozni redi, še ni znano, saj potekajo zadnja usklajevanja s koncesionarji in občinami. Bo pa novi sistem po prepričanju Sečkega bolje prilagojen potnikom.

Pri pripravi novih voznih redov so na nekaterih linijah uporabili tudi sistem taktnih voznih redov. Tako so poleg že omenjenega enournega intervala na liniji Koper–Ljubljana uvedli tudi polurni interval v Zasavju, med Trbovljami in Hrastnikom, je dejal Sečki.

Nedavno je pod okriljem Nacionalnega centra za upravljanje prometa zaživela tudi spletna stran simo.si. Prek te spletne strani so uporabnikom na voljo podatki o vseh voznih redih in načrtovalec poti. Spletna stran bo kmalu na voljo tudi v obliki aplikacije za pametne telefone.

Z novim koncesijskim obdobjem se na področju avtobusnega potniškega prometa obenem prehaja iz neto modela v bruto model financiranja. To po navedbah ministrstva pomeni, da bo država financirala vse stroške izvajanja gospodarske javne službe, obenem pa bo pobirala tudi vse prihodke od prodanih vozovnic.

Naslednji korak, ki zdaj čaka družbo, je vstop v železniški potniški sistem. Vozni red v železniškem voznem redu do konca leta 2025 sicer ostaja takšen, kot je, saj Slovenske železnice vozne rede pripravijo za leto in pol vnaprej, je pojasnil Sečki. So pa pri sestavljanju novih voznih redov upoštevali predvideni železniški vozni red.

V Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa so že sestavili delovno skupino, ki je začela usklajevanje s Slovenskimi železnicami. Končni cilj pa je integracija obeh sistemov javnega potniškega prometa.