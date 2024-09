Hitri in drzni po gorenjsko, odstop ministrice in razkritje Hiše ljubezni

Na stezi letališča v Lescah se je hrumenje letalskih motorjev umaknilo hrupu avtomobilskih in cviljenju gum. Legendarno nogometno igrišče "Bundes", na katerem so prve nogometne korake naredili številni slovenski profesionalni nogometaši, je znova oživelo. Minilo je 80 let od padca letala Spitfire MJ116 na barjanska tla. Ministrica Stojmenova Duh je po t. i. aferi modre luči odstopila, vlada in sindikati javnega sektorja pa so podpisali zgodovinski dogovor. Izvedeli pa smo tudi, kaj je Hiša ljubezni.

Na dober kilometer dolgi in 23 metrov široki asfaltni stezi, ki teče vzporedno s traso gorenjske avtoceste, se je hrumenje letalskih motorjev umaknilo hrupu avtomobilskih in cviljenju gum. Letališče Lesce so zavzeli športni (ali pa tudi ne) avtomobili, ki so se v le nekaj sekundah v parih izstrelili mimo navdušenih gledalcev.

Celoten dogodek, ki je minuli konec tedna na Gorenjsko pritegnil več tisoč obiskovalcev in zbral več kot 500 vozil, sta sestavljala t. i. "car show", ko so lastniki lahko pripeljali in parkirali svoje jeklene lepotce, da so jih lahko občudovali tudi drugi, in t. i. "drag race", kjer so vozniki tekmovali v kontroliranem pospeševanju na letališki stezi. Od dveh avtomobilov na stezi je zmagal tisti, ki je hitreje dosegel mejnik 402 metrov oziroma četrt milje. Zveni znano? Vsak, ki je gledal filmsko franšizo Hitri in drzni, ki je leta 2001 postala svetovna uspešnica v kar desetih nadaljevanjih, ve, o čem govorimo.

Na dogodku, ki je v Lescah tokrat potekal drugič, je tekmovalo približno 130 avtomobilov, več kot 400 pa se jih je postavilo na ogled.

Istega dne je v Ljubljani znova oživelo največje slovensko blokovsko naselje, v katerem živi kar 20.000 ljudi in ki za svojimi visokimi stolpnicami skriva tudi dragoceno zaplato asfalta. Na legendarno nogometno igrišče "Bundes", kjer so prve nogometne korake naredili številni slovenski profesionalni nogometaši, so se vrnili mnogi in priredili turnir v malem nogometu, s katerim skušajo pomagati otrokom in mladostnikom s težavami pri odraščanju, da ne bi bili prepuščeni ulici.

Na "Bundesu" so prve nogometne korake naredili številni profesionalni slovenski nogometaši.

"Večina nas je v zgodbi organizacije, smo Fužinci in v čast nam je, da je to prav tu, 'pri nas', kot pravijo," je za 24ur.com pojasnil Dejan Karać, eden od organizatorjev. Ti pa imajo poleg izvedbe turnirja predvsem eno željo. Želijo si, da bi v časih, ko se otroci vse bolj zapirajo v stanovanja, kjer jim središče sveta postajajo elektronske naprave, pogosteje vrnili na igrišča. "Radi bi, da se ljudje tukaj tudi zabavajo in družijo kot včasih, da bi preživeli več časa na igrišču," je dodal.

Minilo je 80 let, odkar je bilo nad Ljubljano sestreljeno znamenito lovsko letalo Spitfire F.IX MJ116, ki je sodelovalo v prvem letalskem napadu na Ljubljano. Nepoškodovanemu pilotu je uspelo še pravočasno izkočiti in varno pristati na obrobju Ljubljane, medtem ko je spitfire strmoglavil ob Ižanski cesti v Ljubljani, kjer se je deloma pogreznil v barjanska tla. Krila so se polomila, prednji del z legendarnim Rolls-Royceovim motorjem Merlin, ki predstavlja nekakšen vrhunec batnih motorjev, pa je bil potopljen skoraj osem metrov pod nestabilnim barjanskim površjem. 75 let je bil zakopan v časovni kapsuli, nato pa je leta 2019 stekla obsežna arheološka akcija, v kateri so bili izkopani motor in drugi ostanki letala.

Letalo Spitfire F.IX MJ116, ki je sodelovalo v prvem letalskem napadu na Ljubljano, je pilotiral Peter J. Clark. Preden je letalo strmoglavilo, je izskočil s padalom in preživel.

Na slovensko ozemlje je sicer med drugo svetovno vojno po nekaterih ocenah padlo okrog 260 letal, 207 od teh je bilo zavezniških. Da bi 80. let pozneje obudili zgodovinski spomin na takratno dogajanje, so v Parku vojaške zgodovine Pivka odprli razstavo "Slovenija pod točo bomb – zavezniška bombardiranja 1944–1945".

Obiskali smo tudi Osnovno šolo Vojnik, kjer mize bogatijo ekološki golaž, ekološke telečje hrenovke in ekološko mleko, ekološka jabolka in ekološki kruh. Učenci takrat, ko so na meniju ekološka živila, na krožnikih ne pustijo skoraj nič. Tako jasno kažejo, da jim je ekološka hrana bolj všeč. Kljub temu, da le redke šole zagotavljajo dovolj ekološke hrane, je predstavnica ekoloških kmetov jasna, da je takšne visokokakovostne hrane na trgu dovolj, le potruditi se je treba.

Osnovnošolci iz Vojnika znajo tudi spretno vrteti kuhalnico.

Čeprav je velika ovira na ekološki poti javnih zavodov višja cena takšnih živil, v Osnovni šoli Vojnik, kjer so našli recept za uspeh, opažajo, da pri takšni hrani skorajda ne beležijo odpadkov.

V tem tednu so se domov vrnili slovenski šahisti, ki so na 45. šahovski olimpijadi, ki se je v nedeljo končala v Budimpešti, zasedli deveto mesto, kar predstavlja najvišjo uvrstitev v zgodovini. Pred zadnjim krogom so bili celo na tretjem mestu v boju za zmagovalni oder. Slovenke so bile 38., 10 mest pod svojim ratingom pred nastopom.

Slovenci so v 11., zadnjem krogu izgubili proti zmagovalki turnirja Indiji. Slovenija je izgubila le še s Kitajsko in zabeležila osem zmag. Edini remi ekipe je dosegel kapetan Matej Šebenik. "Bilo je zelo dobro vzdušje v ekipi, ni bilo iskanja krivcev ali prelaganja odgovornosti, ko nam ni šlo. Velika streznitev je bil nepričakovan poraz proti Filipinom, ko smo se preveč zanašali na Fedosejeva na prvi šahovnici. Potem smo zaigrali bolje. Ni bilo šibkega člena, zadnja partija proti skorajda nepremagljivi Indiji je prišla kot nagrada," je strnil nastop.

Sprejem slovenske reprezentance v Šahu

Začela se je 12. edicija novogoriškega relija, ki na Primorsko vrača tako stare klasike, recimo priljubljeno večerno dirko v središču Nove Gorice, prinaša pa tudi marsikatero novost. Med slovenskimi dirkači, prijavljenih je 56 domačih posadk, bo pričakovano najvišje kotirala naveza Blanka Kacin – Rok Turk, ki je pred dvema letoma postal prvi slovenski zmagovalec relija v Novi Gorici.

Rally Nova Gorica

Prvo ime relija pa je sicer Mads Østberg, nekdanji zmagovalec relija za svetovno prvenstvo in svetovni prvak razvrstitve WRC2. "To je zagotovo najodmevnejša novica letošnjega relija. Østberg zagotovo predstavlja hudo konkurenco, čeprav se zaradi nesreče na Rally di Roma Capitale vrača po krajšem premoru in z novim sovoznikom," pravijo organizatorji prireditve.

Vlada in sindikati javnega sektorja so uskladili novi plačni zakon, ki predvideva uveljavitev plačne reforme z novim letom. Po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča gre nesporno za največjo prenovo sistema plač v javnem sektorju v zadnjih 15 letih. Izpostavil je, da noben javni uslužbenec v novem plačnem sistemu ne bo imel osnovne plače, nižje od minimalne. Plače se bodo na letni ravni usklajevale z inflacijo in to prvič v zgodovini sistemsko. Prehod na novo plačno lestvico bo postopen, začel se bo 1. januarja 2025, zaključil pa 1. januarja 2028. Višjih plač bodo najprej deležni najslabše plačani uslužbenci, nihče pa ne bo več imel plače, nižje od minimalne, je pojasnil. Naslednji dan je vlada potrdila predlog novega plačnega zakona za javni sektor. O plačnih uvrstitvah se še pogajajo, plače poslancev, vladnih funkcionarjev in funkcionarjev DS pa se bodo uskladile z zamikom.

Izjavo o usklajenosti o novem plačnem sistemu v javnem sektorju so podpisali Props, Počivavšek, Boštjančič in Štrukelj.

Po t.i. aferi modre luči, v kateri se je izkazalo, da je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh na službenem vozilu v tujini uporabila modre luči, pozneje pa želela doseči, da avstrijski organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti, je Stojmenova Duh predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila svoj odstop, saj sprejema objektivno odgovornost. Navedbe v medijih, da so se na ministrstvu skušali izogniti globi za prehitro vožnjo v Avstriji, je sicer označila za neresnične, saj da kazni sploh še niso prejeli. Ocenila je, da gre v tej zgodbi za "dobro načrtovan poskus osebne diskreditacije".

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je odstopila zaradi, kot pravi, objektivne odgovornosti.

Golob je njen odstop sprejel in se ji zahvalil za dosedanje delo. Njeno odstopno izjavo je že posredoval v DZ.

V tem tednu pa smo izvedeli tudi, da 10. oktobra na VOYO prihaja nova originalna slovenska serija Hiša ljubezni, ki bo gledalce popeljala v nenavadno in zabavno okolje prvega legalnega bordela v Sloveniji. Da, prav ste prebrali. 10. oktobra bomo lahko vsi legalno pokukali v ta magični svet žametnih skrivnosti, prevar in ljubezenskih iluzij. Bordel, v katerem ni radovednih sosedov, utripajočih neonskih napisov ali sumljivih strank.

Serija, ki obljublja, da bo prevetrila domačo televizijsko produkcijo, vas bo z vrhunskimi igralci, ki vas bodo prilepili na zaslone, popeljala v prvi slovenski bordel v vsej svoji (legalni!) slavi.