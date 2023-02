Hitro in brezhibno odstranite mačje in pasje dlake z oblačil

Dlak ne morete popolnoma odstraniti, ne glede na to, s čim jih čistite, in tudi pranje perila v pralnem stroju ne more odpraviti vaše težave. Po pranju opazite, da so dlake samo ostale na oblačilih, potem pa se nabrale v bobnu vašega pralnega stroja.

Edinstvena in najpreprostejša rešitev te težave je nabava zbiralnika vlaken. Zbiralnik dlak je idealen za to težavo, saj ga morate med pranjem le dati v pralni stroj skupaj z oblačili in vse dlake se bodo zbrale v njegovi mrežici. Brez dotikanja umazanije z rokami in izgubljanja časa.