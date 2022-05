Hitro in enostavno: zaustavite glasne zvoke in tresljaje vseh gospodinjskih aparatov

Pralni stroji – brez njih si življenja ne predstavljamo, a čeprav nam olajšajo življenje, nas včasih spravljajo tudi ob živce. Glasen zvok, pomikanje in nenehni nadzor med pranjem so lahko zelo naporni.

Če imate dober, a glasen stroj, vam bomo razložili, kako ga "utišati in umiriti" . Rešitev teh težav so preproste noge, ki preprečujejo tresljaje in zdrs pralnega ali sušilnega stroja, hkrati pa ščitijo tla pred poškodbami.

Poleg preprečevanja skokov in zmanjšanja tresljajev pralnih strojev lahko protizdrsne podložke Stoppy namestimo pod katero koli glasnejšo napravo. Naj bo to glasen hladilnik, ki zelo moti vašega ljubljenčka, ali sušilnik, ki obnori sosede in sostanovalce. - Te majhne in preproste podložke opravljajo fantastično delo: - Zmanjšuje vibracije in udarce - Ščiti tla pred obrabo in poškodbami - Nevtralizira glasne zvoke naprav - Uporabno v celotnem gospodinjstvu

Kako in kje se namešča protizdrsna podpora? Stoppy je 4-delni set protizdrsnih podložkov, ki lahko prenesejo obremenitve do 1 tone. Gumijasta podlaga se bo prilagodila vsem neravnim tlem. Ne glede na to, ali gre za parket, laminat ali ploščice, namestitev ne zahteva dodatnih vijakov za pritrditev nog. Dovolj je, da jih položite na tla , dvignete želeno napravo ali kos pohištva in ga postavite nanje. >> Zahvaljujoč temu preprostemu izdelku bodo vaše naprave zdržale dlje <<

Obstaja še en razlog, zakaj so fantastične – s tem, da na te odlične pomočnike postavite pohištvo in belo tehniko, si zagotovite enostaven in hiter način za čiščenje vseh kotičkov svojega doma. Prav tako vam lahko olajšajo premikanje pohištva in večjih naprav .

Torej, set 4 blazinic vam bo pomagal: Ohranite aparate in jim podaljšajte čas delovanja Pozabite na svoje aparate, medtem ko delujejo, ker ne bodo več oddajali nadležnih zvokov Preprosto premikajte pohištvo in aparate ter pridite do vsakega vogala, ki ga želite očistiti Izboljšano in varno spletno nakupovanje – samo na Flamingoshop strani poiščite podloge proti zdrsu Stoppy in pridobite neverjetne popuste.

