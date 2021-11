Kako po novem do PCR-testa, če imate pozitiven rezultat (samo)testiranja?

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana, vse osebe, ki so imele ob (samo)testiranju na SARS-CoV-2 pozitiven rezultat, naj se za PCR-testiranje obvezno naročijo na vstopni točki za odvzem brisov na Metelkovi ulici na telefonski številki 031 619 359 ali 031 619 255.

Kot smo poročali, so do PCR-testa brez napotitve po novem upravičeni vsi, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega (HAG) testa za samotestiranje. Kako poteka naročanje na PCR-test, če imate pozitiven rezultat (samo)testiranja?

Do sedaj so se osebe po pozitivnem HAG-testu na PCR-test morale naročiti preko svojega osebnega oziroma lečečega zdravnika ali epidemiologa. Kot je zapisano na straneh Ministrstva za zdravje, novi pravilnik omogoča, da lahko v primeru pozitivnega hitrega testa izvajalec takoj odvzame bris za PCR-test.

Do odvzema brisa za PCR-test so upravičeni tudi tisti, ki predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega. Kot dokazilo se upošteva fotografijo testa HAG za samotestiranje, opravljenega v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa. Prav tako so do odvzema brisa za PCR-test upravičeni tisti, ki izkažejo pozitiven rezultat hitrega testa, opravljenega pri zasebnih izvajalcih.

Javni zdravstveni zavodi morajo zagotoviti vstopno točko in vzpostaviti način naročanja za paciente, ki želijo PCR-test opraviti s predložitvijo omenjenih dokazil, nalaga odlok. Informacijo nato objavijo na spletni strani in o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje.

Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi zasebni izvajalci. Izvajalec mora omogočiti odvzem brisa za test PCR najkasneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacienti pa morajo dokazila o samotestiranju na vpogled predložiti pred samim odvzemom brisa. Pravilnik prav tako določa, da mora izvajalec pacienta o rezultatu testa PCR obvestiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije.