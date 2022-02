V Stanežičah le še PCR-test. Kam torej na hitro testiranje?

V veljavi je nov protokol hitrega testiranja, po katerem se okužba z novim koronavirusom potrjuje s hitrim testom. Med izjemami, ki jih zdravniki še vedno napotijo na (brezplačni) PCR- test, so le osebe iz ogrožene skupine bolnikov, kronični bolniki, ljudje z imunsko pomanjkljivostjo, nosečnice, otroci. Pacienti se sami na PCR-test ne morejo več naročiti, razen samoplačniško. To pomeni, da bo število opravljenih PCR-testov po novem bistveno nižje, število HAT-testiranj pa bo še višje.

Kje lahko v prestolnici opravite hitri test iz avtomobila?

V prestolnici je večina bolnikov doslej bris oddala kar z avtomobila. V Stanežičah, kjer poteka drive-in testiranje, pa je to možno le za naročene na PCR-testiranje, ne pa za hitro testiranje. Ostali bolniki s simptomi so tako preusmerjeni na druge točke. Iz ZD Ljubljana nam na naša vprašanja, kje v okviru ZD Ljubljana torej poteka hitro testiranje in ali bo to mogoče tudi iz avtomobila, še niso odgovorili, informacija še ni dostopna niti na njihovi spletni strani.

Lahko pa drive-in hitro testiranje opravite na točki Zdravstvenega zavoda Zdravje na Letališki ulici v Ljubljani (Vojašnica Edvarda Peperka), kjer je testiranje možno vsak dan od ponedeljka do sobote med 8. in 18. uro in nedeljo med 9. in 14.uro, so nam pojasnili v MCL.