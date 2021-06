Hitrost dostave pošiljke boste določili sami in za to plačali nekaj več

S 1. julijem Pošta Slovenije uvaja dve hitrosti prenosa pisemskih pošiljk, in sicer prednostne in neprednostne pošiljke. "Roki prenosa se zaradi navedenih sprememb ne bodo podaljšali, bodo pa uporabniki imeli možnost izbire med sedanjim nivojem kakovosti, ki se bo po novem imenoval prednostni prenos, in nižjim nivojem kakovosti, ki se bo imenoval neprednostni prenos," so sporočili s Pošte Slovenija.

Novo hitrost prenosa pošiljk Pošta Slovenije uvaja za pošiljke v notranjem prometu, in sicer za standardno pismo, navadno pismo, dopisnico, priporočeno pismo, vrednostno pismo ter pošiljke za slepe in slabovidne. Prednostne pošiljke bodo od neprednostnih pošiljk ustrezno ločene z dodatno oznako na pošiljki, bo pa tudi cena zanje višja. V evropskih državah obstajajo različne prakse glede kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Sedanja ureditev tega področja, po kateri se vse pošiljke korespondence obravnavajo kot prednostne pošiljke z visokim standardom kakovosti prenosa, je zelo redka in se tudi v Sloveniji ukinja s 1. julijem letos. Kljub spremembi ostaja predpisana kakovost prenosa pisemskih pošiljk v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. Cena standardnega pisma, ki bo poslano prednostno, bo tako znašala 0,67 evra, medtem ko bo cena za neprednostno standardno pismo znašala 0,62 evra. Pri pošiljanju priporočenega prednostnega pisma do 20 gramov bo cena 2,05 evra, medtem ko bo cena za neprednostni prenos znašala 1,95 evra. Cena za prenos prednostnega standardnega pisma npr. v Avstriji znaša 0,85 evra, neprednostnega pa 0,74 evra, medtem ko je npr. v Italiji cena za prenos prednostne standardne pošiljke 2,80 evra, neprednostne pa 1,10 evra. Pri prednostnem prenosu bo pisemska pošiljka praviloma dostavljena prvi delovni dan po oddaji pošiljke v prenos, pri neprednostnem prenosu pa bo pisemska pošiljka praviloma dostavljena v treh delovnih dneh od oddaje pisemske pošiljke v prenos. Na Pošti Slovenija pojasnjujejo, da se v zadnjem času vse več evropskih držav odloča za uvedbo ločevanja pisem na prednostna in neprednostna. Razlog za to je upadanje količin pisemskih pošiljk zaradi velikega porasta elektronske komunikacije in spremenjenih navad uporabnikov. "V takšnih okoliščinah vzdrževanje sistema za prenos pisem kot izključno prednostnih pisem z visokimi ciljnimi vrednostmi predpisanih rokov prenosa ni optimalno. Uvedba pisem z dvema hitrostma prenosa pomeni za izvajalca univerzalne poštne storitve možnost, da bolje organizira delovne procese v posameznih fazah prenosa. Tudi Pošti Slovenije bosta na ta način omogočeni večja fleksibilnost in optimizacija poslovnih procesov pri prilaganju poslovanja postopnim spremembam na trgu, posledično pa tudi večja vzdržnost izvajanja univerzalne poštne storitve," še pojasnjujejo na Pošti.