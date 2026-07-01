HIV-pozitivnega pacienta javno izpostavila in si nadela rokavice

Primer sega v leto 2017, ko je pacient, ki živi z virusom HIV, v dežurni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Maribor želel prevzeti napotnico za oralno kirurgijo.
Po navedbah Zagovornika je medicinska sestra ob sprejemu zavrnila prevzem njegove zdravstvene kartice in mu dejala, da bi moral zaradi svojega zdravstvenega stanja v ambulanto priti šele ob koncu delovnega časa, čeprav je prišel zgolj po napotnico. Pozneje si je pred drugimi pacienti za rokovanje z njegovo zdravstveno kartico nadela zaščitne rokavice in pojasnila, da se mora pred njim zaščititi.
Zagovornik ocenjuje, da je s tem po nepotrebnem razkrila pacientovo zdravstveno stanje drugim prisotnim ter ga zaradi njegove bolezni obravnavala drugače kot druge paciente, s čimer je posegla v njegovo dostojanstvo.
Prvič odločili že leta 2019
Pacient je dogodek prijavil Zagovorniku načela enakosti, ki je že leta 2019 ugotovil diskriminacijo tako na strani medicinske sestre kot tudi zdravstvenega doma.
Po takratni ugotovitvi je uslužbenka z odnosom do pacienta in razkrivanjem njegovega zdravstvenega stanja izvajala diskriminacijo v obliki nadlegovanja, zdravstveni dom pa je uporabljal zastarel protokol za obravnavo pacientov z nalezljivimi boleznimi v zobozdravstvu.
Na odločitev se je Zdravstveni dom Maribor pritožil. Upravno sodišče je nato odločbo odpravilo in Zagovorniku naložilo, naj primer ponovno obravnava ter pridobi izvedensko mnenje infektologa.
Izvedenec: Takšni ukrepi niso bili strokovno utemeljeni
V ponovljenem postopku je sodno zapriseženi izvedenec infektološke stroke pritrdil prvotni ugotovitvi Zagovornika.
Presodil je, da v obravnavanem primeru ni bilo okoliščin, v katerih bi lahko prišlo do prenosa virusa HIV. Zato po njegovem mnenju nista bila strokovno utemeljena niti zahteva, da pacient pride na vrsto zadnji, niti uporaba zaščitnih rokavic zgolj za rokovanje z njegovo zdravstveno kartico.
Izvedenec je tudi ugotovil, da Zdravstveni dom Maribor pri obravnavi oseb, ki živijo s HIV, še vedno uporablja protokol, ki je v določenih delih zastarel.