HIV-pozitivnega pacienta javno izpostavila in si nadela rokavice

Ta primer in raziskave, ki jih je pred nedavnim predstavil NIJZ, kažejo, da so lahko ljudje, ki živijo s hivom, zaradi svojega zdravstvenega stanja še vedno deležni neustrezne in tudi žaljive obravnave celo v zdravstvu. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da se še vedno dogaja, da so lahko predsodki do te skupine ljudi vključeni celo v formalne protokole, čeprav za to ni nobene strokovne osnove. To je nesprejemljivo, zato bom k ukrepanju za zagotovitev enakopravne obravnave vseh pacientov ZD Maribor pozval tudi zdravstveni inšpektorat. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

Primer sega v leto 2017, ko je pacient, ki živi z virusom HIV, v dežurni zobozdravstveni ambulanti Zdravstvenega doma Maribor želel prevzeti napotnico za oralno kirurgijo. Po navedbah Zagovornika je medicinska sestra ob sprejemu zavrnila prevzem njegove zdravstvene kartice in mu dejala, da bi moral zaradi svojega zdravstvenega stanja v ambulanto priti šele ob koncu delovnega časa, čeprav je prišel zgolj po napotnico. Pozneje si je pred drugimi pacienti za rokovanje z njegovo zdravstveno kartico nadela zaščitne rokavice in pojasnila, da se mora pred njim zaščititi. Zagovornik ocenjuje, da je s tem po nepotrebnem razkrila pacientovo zdravstveno stanje drugim prisotnim ter ga zaradi njegove bolezni obravnavala drugače kot druge paciente, s čimer je posegla v njegovo dostojanstvo.

Prvič odločili že leta 2019

Pacient je dogodek prijavil Zagovorniku načela enakosti, ki je že leta 2019 ugotovil diskriminacijo tako na strani medicinske sestre kot tudi zdravstvenega doma. Po takratni ugotovitvi je uslužbenka z odnosom do pacienta in razkrivanjem njegovega zdravstvenega stanja izvajala diskriminacijo v obliki nadlegovanja, zdravstveni dom pa je uporabljal zastarel protokol za obravnavo pacientov z nalezljivimi boleznimi v zobozdravstvu. Na odločitev se je Zdravstveni dom Maribor pritožil. Upravno sodišče je nato odločbo odpravilo in Zagovorniku naložilo, naj primer ponovno obravnava ter pridobi izvedensko mnenje infektologa.

Pacient je dogodek prijavil Zagovorniku načela enakosti, ki je že leta 2019 ugotovil diskriminacijo. FOTO: iStock

Izvedenec: Takšni ukrepi niso bili strokovno utemeljeni