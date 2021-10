Hlade Zoretova o obravnavi 4-letnega dečka: Kršene so bile pravice pacientov

Za takšno ravnanje ni opravičila, je neomajen oče 4-letnega dečka, ki je z opečeno nogo 40 minut čakal na rezultat hitrega testa, preden so ga sprejeli na celjsko urgenco. V SB Celje so priznali, da obravnava ni bila v skladu s predpisanim protokolom, a da pri zdravljenju ni prišlo do strokovne napake. Kakšne so torej naše pravice, če menimo, da nismo deležni ustrezne zdravstvene oskrbe? Gostja v oddaji 24UR ZVEČER je bila varuhinja pacientovih pravic Duša Hlade Zore.

Na vprašanje, kako gleda na epilog celjskega primera, je Duša Hlade Zore odgovorila, da razume zdravnike, ki pojasnjujejo, kaj se je dogajalo, še bolj pa razume starše dečka, saj gre v tem primeru za zelo hudo travmo. "Če samo ocenim na podlagi tega, kar sem slišala, so bile kršene pravice pacientov oziroma pravila zdravstvene obravnave," je dodala in pojasnila, da so te pravice opisane v zakonu o pacientovih pravicah. "Prešinila me je misel, da mogoče v tej zdravstveni ustanovi premalo poznajo te določbe, s katerimi naj bi uravnavali epidemijo. To, kar mi zelo resno zahtevamo od pacientov, ki jih zdaj odklanjajo, bi moralo enako veljati tudi za zdravstvene delavce. Vsi smo v istem košu in naše dolžnosti so enake. Vsi imamo dolžnosti in imamo pravice," je dejala.

Oče dečka v ponedeljek ni želel sprejeti opravičila celjske bolnišnice. Hlade Zoretova starše razume, meni pa, da je treba vsako opravičilo, tudi če ni popolno, sprejeti. "Vem pa, da samo opravičilo ne bo odtehtalo trpljenja otroka. Moje mnenje kot mama je, da je eno strokovnost, recimo, da je lahko opeklina majhna. Strokovno se to da obravnavati tako, da ne bo pustila posledic. Drugo pa je trpljenje oziroma bolečina, ki jo mora pacient trpeti, tudi če ima štiri ali 100 let," je dodala. Po njenem mnenju je to nekaj, na kar v zdravstvu včasih pozabijo. Tovrstne napake se sicer, kot je poudarila, ne dogajajo pogosto. Obravnave so dobre, a morajo biti posamezni primeri signal, da je treba ravnati drugače. Meni, da bi morali več pozornosti nameniti tudi izobraževanju zdravstvenih delavcev, saj se protokoli, ki so v veljavi, pogosto spreminjajo.

icon-expand Urgentni center Celje FOTO: POP TV