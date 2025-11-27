Hladen konec novembra, ob začetku meteorološke zime pa preobrat

Drugo polovico novembra sta zaznamovala dva prodora hladne zračne mase proti jugu celine, ki sta prinesla sneg tudi nekaterim nižinam. A zimsko veselje ni trajalo dolgo, saj je v začetku tega tedna sledila izrazita odjuga. Meja sneženja se je precej dvignila in ves čas je snežilo le v visokogorju. Tam je snežna odeja marsikje debela že več kot meter.

Po dveh tednih pestrega vremenskega dogajanja se je vreme začasno umirilo. Od severovzhoda se je k nam ponovno razširil zelo hladen, a suh zrak, zato bo v prihodnjih dneh veliko sonca. Le na skrajnem vzhodu in jugu države bo občasno nekoliko več oblačnosti. Na Primorskem se bo ob zmerni burji danes ogrelo do 10 stopinj Celzija, drugod pa bodo najvišje dnevne temperature od 1 do 6 stopinj Celzija.

Podobno vreme bomo imeli tudi jutri in v soboto. Kljub odsotnosti snežne odeje bodo jutra mrzla. V zatišnih alpskih dolinah in notranjskih mraziščih se bo lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija. Drugod se bodo najnižje jutranje temperature gibale okoli minus 5 stopinj Celzija.

Tudi nedeljsko jutro bo precej hladno. Čez dan se bo od zahoda začelo oblačiti. V prihodnjem tednu bo v višjih plasteh ozračja pihal jugozahodni veter, zato bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bodo nastajale manjše krajevne padavine, po nižinah bo deževalo.

Temperature bodo precej višje kot v tem tednu. Zjutraj bo od 0 do 5, čez dan pa od 5 do 10 stopinj Celzija. Takšen vremenski vzorec bo, kot kaže, vztrajal vsaj do 7. decembra.