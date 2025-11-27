Svetli način
Hladen konec novembra, ob začetku meteorološke zime pa preobrat

Ljubljana, 27. 11. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Rok Nosan
Zadnje dni novembra bo zaznamovalo sončno, a hladno vreme. Kljub odsotnosti snežne odeje se bodo jutranje temperature v višje ležečih alpskih dolinah in notranjskih mraziščih spuščale do minus 10 stopinj Celzija. Ob začetku meteorološke zime, 1. decembra, se nakazuje prehod v nekoliko toplejši in bolj vlažen tip vremena. Pričakovati je več oblakov in nekaj dežja.

Drugo polovico novembra sta zaznamovala dva prodora hladne zračne mase proti jugu celine, ki sta prinesla sneg tudi nekaterim nižinam. A zimsko veselje ni trajalo dolgo, saj je v začetku tega tedna sledila izrazita odjuga. Meja sneženja se je precej dvignila in ves čas je snežilo le v visokogorju. Tam je snežna odeja marsikje debela že več kot meter.

Letos je nižine ponekod pobelilo že konec novembra.
FOTO: Bobo

Po dveh tednih pestrega vremenskega dogajanja se je vreme začasno umirilo. Od severovzhoda se je k nam ponovno razširil zelo hladen, a suh zrak, zato bo v prihodnjih dneh veliko sonca. Le na skrajnem vzhodu in jugu države bo občasno nekoliko več oblačnosti. Na Primorskem se bo ob zmerni burji danes ogrelo do 10 stopinj Celzija, drugod pa bodo najvišje dnevne temperature od 1 do 6 stopinj Celzija.

Podobno vreme bomo imeli tudi jutri in v soboto. Kljub odsotnosti snežne odeje bodo jutra mrzla. V zatišnih alpskih dolinah in notranjskih mraziščih se bo lahko ohladilo do minus 10 stopinj Celzija. Drugod se bodo najnižje jutranje temperature gibale okoli minus 5 stopinj Celzija.

Tudi nedeljsko jutro bo precej hladno. Čez dan se bo od zahoda začelo oblačiti. V prihodnjem tednu bo v višjih plasteh ozračja pihal jugozahodni veter, zato bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bodo nastajale manjše krajevne padavine, po nižinah bo deževalo.

Temperature bodo precej višje kot v tem tednu. Zjutraj bo od 0 do 5, čez dan pa od 5 do 10 stopinj Celzija. Takšen vremenski vzorec bo, kot kaže, vztrajal vsaj do 7. decembra.

Dež in sneg se do decembra poslavljata

Prometni kaos zaradi poledice v Nemčiji: v nesreči na Bavarskem umrle tri osebe

sentilj54
27. 11. 2025 12.16
Dokler se morje ne ohladi, lahko le sanjate o kaki zimi po nižinah, to je od februarja naprej, če bo pa že prej kak sneg, ga bo hitro odjuga pobrala, to je vzorec zadnji let.
ODGOVORI
0 0
Miha1999
27. 11. 2025 11.47
-4
Samo da DARS ne preseneti. Mi smo že navajeni , da ob novici " sneg bo" ne paničarimo, ker ga v 90% potem dejansko ni. Za DARS pa so te napovedi bistvenega pomena, da jih kakorkoli zadeva ne preseneti.
ODGOVORI
0 4
Watcherman
27. 11. 2025 12.02
+0
Prej 90%,da je,ko je napovedan samo ne razumete kdaj in kje je napovedan sneg,ker,če je napovedan še ne pomeni,da je po celi Sloveniji brihte.
ODGOVORI
1 1
wsharky
27. 11. 2025 11.46
-1
samo da sneg ne pobeli nižin in da bodo darsofci lahko delali od doma
ODGOVORI
1 2
JAZsemTI
27. 11. 2025 11.40
+0
Spet bo kot vsa prejšnja leta, ko je decembra skoraj pomlad. In kje je ta huda zima iz projekcij?
ODGOVORI
1 1
assassin911
27. 11. 2025 11.35
-3
Pa je bilo govora o belem božiču.
ODGOVORI
0 3
krjola
27. 11. 2025 11.24
-3
hočmo najmanj 1 meter snega in to takoj...
ODGOVORI
3 6
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 11.34
+1
Če ne drugač, pa v dolžino. 😉
ODGOVORI
2 1
Lujzek Biber
27. 11. 2025 11.18
-5
Še malo pa zašponamo. Ne jokat pol.
ODGOVORI
2 7
Kratki
27. 11. 2025 11.26
+5
Upam,da tebe 1x nekdo zašpona
ODGOVORI
6 1
Lujzek Biber
27. 11. 2025 11.29
-4
Nos si obriši.
ODGOVORI
0 4
Kratki
27. 11. 2025 11.35
+3
Peče,saj še te bo lujz
ODGOVORI
3 0
PomisliNaSonce
27. 11. 2025 11.12
-9
V višinah bo jugozahodnik...ja toplota pozaugana preko cevi inžic proti severozahodu slej ko prej pride naokrog :)
ODGOVORI
0 9
galeon
27. 11. 2025 11.11
+5
Spet so pametni za naprej, pa še za 12 ur ne znajo napovedat.
ODGOVORI
10 5
Rde?a pesa in hren
27. 11. 2025 11.10
+4
Ja to je to za to zimo, kar je bilo in kar smo videli snega, smo ga, drugo bo vse v kaplicah..
ODGOVORI
7 3
