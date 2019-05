Hladen tuš za Kovačiča: zavrnjena pobuda glede drugega tira

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo Vilija Kovačičain skupine državljanov za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki je stopil v veljavo julija lani, omogoča gradnjo drugega tira in črpanje že pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev. O zakonu smo državljani dvakrat odločali na referendumu, Kovačič pa je v povezavi z referendumom vložil več pobud za oceno ustavnosti in bil večkrat zavrnjen.

Kot so na sodišču zapisali v odločitvi, po oceni ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je ustavno sodišče zavrnilo. Se pa ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali so izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo pobude. Ustavno sodišče tudi ni sledilo predlogu pritožnika, naj odloči po opravljeni javni obravnavi, saj ta za odločitev o pobudi očitno ni bila potrebna.

Ustavno sodišče, ki mu je predsedoval Rajko Knez, je sklep sprejelo soglasno.