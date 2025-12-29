Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Silvestrska noč bo jasna in mrzla, dan pa sončen

Ljubljana, 29. 12. 2025 11.00 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Silvestrovanje v Ljubljani

Zadnji dan v letu bo prinesel zelo mrzlo jutro s temperaturami do minus deset stopinj Celzija. Čeprav bo sprva lahko megleno, se čez dan napoveduje jasno vreme. Ob morju se pričakuje nekaj oblačnosti, v visokogorju pa bodo razmere zelo zimske.

Silvestrsko jutro bo po vsej Sloveniji zelo mrzlo. Temperature bodo v večjem delu države med -5 in -10 stopinj Celzija, ob morju pa nekoliko višje, nad lediščem, so za 24ur.com povedali na Arsu.

Sprva bo nebo megleno, čez dan pa se bo razjasnilo, saj bo prevladovalo sončno vreme. Veter bo pihal v jugozahodni smeri, ker se proti Sloveniji približuje ciklon iz severnega Sredozemlja.

Silvestrovo vreme zvečer
Silvestrovo vreme zvečer
FOTO: Arso

Noč bo dokaj jasna, čeprav se bo ob morju iz Tržaškega zaliva nabralo nekaj oblačnosti. V visokogorju bodo razmere zelo zimske, s temperaturami pod -10 stopinj Celzija, zato na Arsu vsem, ki se tja odpravljajo, svetujejo posebno previdnost.

Za konec tedna vremenska napoved obeta toplejše temperature.

vreme temperature zima napoved Silvestrovo

Pakete pozornosti dobili samo zaposleni, ki niso bili na bolniški

Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica

SORODNI ČLANKI

Rdeči alarm: poplavljene ulice, na žensko padel drog ulične svetilke

Po krajši zimski epizodi prihaja izrazita otoplitev

Polarna zima prihaja tudi v Evropo

Nevihta, poplave, plazovi in evakuacije v Kaliforniji

Na Vršiču več kot 30, v Postojni dva centimetra snega

Bel božič ... ponekod

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
29. 12. 2025 11.35
V Franciji pa ne bo novega leta na prostem v Parizu, ker imajo gn oj na ulicah!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425