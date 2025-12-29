Silvestrska noč bo jasna in mrzla, dan pa sončen

Silvestrsko jutro bo po vsej Sloveniji zelo mrzlo. Temperature bodo v večjem delu države med -5 in -10 stopinj Celzija, ob morju pa nekoliko višje, nad lediščem, so za 24ur.com povedali na Arsu.
Sprva bo nebo megleno, čez dan pa se bo razjasnilo, saj bo prevladovalo sončno vreme. Veter bo pihal v jugozahodni smeri, ker se proti Sloveniji približuje ciklon iz severnega Sredozemlja.
Noč bo dokaj jasna, čeprav se bo ob morju iz Tržaškega zaliva nabralo nekaj oblačnosti. V visokogorju bodo razmere zelo zimske, s temperaturami pod -10 stopinj Celzija, zato na Arsu vsem, ki se tja odpravljajo, svetujejo posebno previdnost.
Za konec tedna vremenska napoved obeta toplejše temperature.
