Hladilnik toplega srca za brezskrbne praznike ob obloženi mizi

Na Obali se počasi zaključuje že deseta velika decembrska dobrodelna akcija, ki lepša praznike družinam v stiski. Akcija Hladilnik toplega srca, ki jo organizira Radio Capris v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Slovenije skrbi za to, da tudi tisti, ki nimajo veliko, lahko preživijo brezskrbne praznike ob založeni mizi. Lani so zbrali kar 10 ton hrane in 75 tisoč evrov denarnih sredstev, letos bodo, kot kaže, ta izkupiček najmanj ponovili, če ne celo izboljšali.