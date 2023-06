Hladna fronta bo prekinila vročinski val: možnost močnejših neviht s točo

Po vročem in suhem četrtku, ko so se temperature ponekod povzpele do 35 stopinj, bo prvi letošnji vročinski val pri nas odgnala hladna fronta. Popoldne bodo v notranjosti in na severu države začele nastajati močnejše nevihte, ki se bodo nato pomikale proti vzhodu. Meteorologi opozarjajo na možnost krajevnih neurij s silovitimi nalivi, močnimi sunki vetra in točo. Agencija RS za okolje je zaradi visokih temperatur in možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo za jugovzhod države.

Po celotni državi so danes možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so napovedali na Arsu. Prebivalce pozivajo naj bodo pozorni na bližajoče se nevihtne oblake in naj se med nevihto nikar ne zadržujejo na izpostavljenih mestih. "Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo," so opozorili. Slovenijo bo danes dosegla hladna fronta, ki bo odgnala prvi letošnji vročinski val. Dopoldne bo sprva še precej jasno, ko se bo dan prevesil v popoldne, pa bodo začele nastajati nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. Danes bodo zaradi visokih temperatur še vztrajale povišane ravni ozona, prav tako bodo zaradi prehoda puščavskega prahu povišane ravni delcev PM10 v zunanjem zraku. S prihodom hladne fronte s padavinami se bodo ravni znižale. Na vremenskem portalu Meteoinfo Slovenija opozarjajo, da bodo v zgodnjem popoldnevu nad osrednjo in severno Slovenijo nastale prve močnejše nevihte, ki se bodo nato pomikale proti severovzhodni in deloma vzhodni Sloveniji. Ob tem lahko nastanejo krajevna neurja s silovitimi nalivi, močnimi sunki nevihtnega piša in točo, ki bo lahko lokalno precej debela. Največja verjetnost za nastanek močnih neurij bo v pasu od vzhodnega dela osrednje Slovenije, prek Savinjske pa vse do Podravja, Haloz in deloma Slovenskih Goric. Kot navaja Arso, bodo ponoči padavine ponehale, le ob morju bo nastala še kakšna nevihta. Sobota bo sončna, vročina pa bo popustila.