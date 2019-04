Hladna fronta na Dolenjsko prinesla tudi točo

Fronta je Slovenijo prešla v jutranjih in dopoldanskih urah, ko so bile tudi padavine najintenzivnejše. Tudi po njenem prehodu je ozračje ostalo nestabilno. Tako je zgodaj popoldne na Hrvaškem v bližini meje s Slovenijo nastala nevihta, ki se je nato pomaknila nad Belo Krajino in Dolenjsko.

Nevihto je spremljal močan naliv, ponekod v okolici Novo mesto se je pojavila tudi sodra in manjša toča. Nevihtni sistem se pomika proti severu in na svoji poti slabi.

Hladna fronta je poskrbela za burno vremensko dogajanje vzdolž večjega dela jadranske obale. Naši kraji tudi po prehodu fronte ostajajo pod vplivom obsežnega območja nizkega zračnega tlaka in vlažnih južnih vetrov, kar nam v prihodnjih desetih dneh prinaša precej spremenljivo vreme s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami.

Jutro ne bo prehladno. V večjem delu države se bodo temperature gibale med pet in seden stopinj Celzija. Bolj sveže bo na severu, kjer bo od dve do štiri stopinje Celzija, nekoliko topleje pa bo ob morju, osem stopinj Celzija.

Čez dan se bo oblačnost počasi redčila in umikala proti severu, a do popolne razjasnitve še ne bo prišlo. Največ sonca bo popoldne ob morju in v jugovzhodni Sloveniji, kjer bodo tudi temperature najvišje. Ogrelo se bo do 18 stopinj Celzija. Drugod bomo izmerili 15 ali 16 stopinj Celzija. Malce hladneje bo v alpskih dolinah.