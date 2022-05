ANIMACIJA: Hladna fronta, nalivi in toča, nato prvi letošnji vročinski val

Po včerajšnjem vremensko umirjenem dnevu bo dogajanje v prihodnjih dneh spet bolj pestro. Od severa se nam namreč približuje izrazita hladna fronta, ki bo končala tri tedne dolgo obdobje nadpovprečno toplega vremena. Še preden nas preplavi občutno hladnejši zrak, lahko danes popoldne, zvečer in v noči na soboto pričakujemo nastanek številnih ploh in neviht. Prve nevihte bodo popoldne najprej zajele hribe ob meji z Avstrijo, kasneje pa se bodo razvile tudi drugod.

Trk zelo hladne in tople zračne mase nam bo danes popoldne, zvečer in v noči na soboto prinesel burno vremensko dogajanje.

Ob obilici vlage in visokih temperaturah pri tleh, ki bodo popoldne v najtoplejših krajih na jugu Slovenije presegle 30 stopinj Celzija, bo na voljo veliko energije za nastanek krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, ki bo lokalno lahko tudi debelejša. Neurja bodo sprva verjetnejša na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju, zvečer pa se lahko pojavijo tudi v preostalem delu države. Nevihtno zelo pestra bo tudi noč na soboto.

Ob močnejših nevihtah z nalivi lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki. Ob tem lahko pride tudi do razlivanj, sprva predvsem na severu Slovenije, pozno popoldne in zvečer pa tudi v osrednjem in južnem delu države.

Konec tedna v znamenju oblakov in občutno nižjih temperatur

Soboto bo zaznamoval dotok občutno hladnejšega zraka s severa celine. Pričakujemo lahko oblačno vreme s pogostimi padavinami. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo še nastajale nevihte s krajevnimi nalivi in sodro. Jutranje temperature bodo še razmeroma visoke, čez dan pa se bo hladilo. Popoldne bomo ob vzhodnem vetru v večjem delu Slovenije izmerili le okoli 15 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer se bo krepila burja.

Najhladnejši zrak se bo nad nami zadrževal v noči na nedeljo, ko se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. V nedeljo čez dan bodo padavine slabele in najkasneje do večera povsod ponehale. Oblačnost se bo začela trgati.

Nov teden bomo začeli s sončnim in tudi zelo svežim vremenom, že v torek pa se bo k nam začel širiti občutno toplejši zrak in sredi tedna, ko se začenja meteorološko poletje, nas bo že zajel prvi letošnji vročinski val s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija.