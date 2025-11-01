Prehod hladne fronte bo buren, snežinke lahko zanese tudi v doline

Toplo vreme se bo zaključilo v noči na ponedeljek, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Njen prehod bo spremljalo precej intenzivno vremensko dogajanje z nalivi, nevihtami in okrepljenim vetrom. V gorah bo zapadlo precej snega, nekaj snežink pa bo lahko doseglo tudi nekatere alpske doline. V prihodnjem tednu bodo temperature v povprečju od 5 do 10 stopinj nižje kot v tem.

Večji del oktobra je bil pod vplivom hladnih severnih in vzhodnih vetrov, ki so prinašali nižje temperature od dolgoletnega povprečja. V zadnjih dneh pa se je razporeditev zračnih tokov spremenila. Nad naše kraje doteka občutno toplejši zrak iznad Sredozemlja, ki povzroča, da so temperature za od 5 do 8 stopinj Celzija višje od običajnih vrednosti za ta čas. Na vzhodu Slovenije je bil današnji dan celo najtoplejši v letošnjem oktobru, kar je zelo nenavadno, saj moč sončnih žarkov v tem mesecu hitro upada.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se je v petek v Metliki in Črnomlju ogrelo kar do 24 stopinj Celzija. V Novem mestu so izmerili 23, v Mariboru, na Ptuju in na Letališču Cerklje ob Krki pa 22 stopinj Celzija. Do 20 stopinj Celzija se je segrelo tudi na ljubljanskem Viču, nekoliko hladneje pa je bilo na zahodu države, kjer so vztrajali oblaki. Tam so termometri pokazali med 15 in 19 stopinj Celzija.

Temperature po državi FOTO: Meteoinfo icon-expand

Kakšen je vzrok za tako toplo vreme?

K tako visokim temperaturam je pripomogel jugozahodni veter, ki k nam prinaša topel zrak iznad Sredozemlja. Ob spuščanju z gorskih pregrad se ta zrak še dodatno segreje in tudi osuši, kar ima za posledico močno nadpovprečne temperature, zlasti v vzhodnem delu države, kjer ob jugozahodniku prevladuje sončno vreme. Takšne vremenske situacije so jeseni razmeroma pogoste in prinašajo kratka, a izrazito topla obdobja, znana kot babje oziroma indijansko poletje. Zelo topel zrak se bo nad nami zadrževal tudi jutri in v nedeljo, ko se bodo temperature ponekod povzpele še nekoliko višje kot danes. Kljub temu rekordov ni pričakovati. Pred tremi leti je bilo namreč ob koncu oktobra še precej topleje – 31. oktobra so v Iskrbi pri Kočevju izmerili 28,7 stopinje Celzija, dan pozneje pa v Dobličah pri Črnomlju 26,2 stopinje Celzija.

V noči na ponedeljek buren prehod hladne fronte

Toplo vreme se bo zaključilo v noči na ponedeljek, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Njen prehod bo spremljalo precej intenzivno vremensko dogajanje z nalivi, nevihtami in okrepljenim vetrom. V gorah bo zapadlo precej snega, nekaj snežink pa bo lahko doseglo tudi nekatere alpske doline.

Sneženje v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com icon-expand