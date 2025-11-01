Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prehod hladne fronte bo buren, snežinke lahko zanese tudi v doline

Ljubljana, 01. 11. 2025 10.10 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rok Nosan , U.Z.
Komentarji
2

Toplo vreme se bo zaključilo v noči na ponedeljek, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Njen prehod bo spremljalo precej intenzivno vremensko dogajanje z nalivi, nevihtami in okrepljenim vetrom. V gorah bo zapadlo precej snega, nekaj snežink pa bo lahko doseglo tudi nekatere alpske doline. V prihodnjem tednu bodo temperature v povprečju od 5 do 10 stopinj nižje kot v tem.

Večji del oktobra je bil pod vplivom hladnih severnih in vzhodnih vetrov, ki so prinašali nižje temperature od dolgoletnega povprečja. V zadnjih dneh pa se je razporeditev zračnih tokov spremenila. Nad naše kraje doteka občutno toplejši zrak iznad Sredozemlja, ki povzroča, da so temperature za od 5 do 8 stopinj Celzija višje od običajnih vrednosti za ta čas. Na vzhodu Slovenije je bil današnji dan celo najtoplejši v letošnjem oktobru, kar je zelo nenavadno, saj moč sončnih žarkov v tem mesecu hitro upada.

Preberi še Topel začetek novembra, a prihaja hladna fronta

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se je v petek v Metliki in Črnomlju ogrelo kar do 24 stopinj Celzija. V Novem mestu so izmerili 23, v Mariboru, na Ptuju in na Letališču Cerklje ob Krki pa 22 stopinj Celzija. Do 20 stopinj Celzija se je segrelo tudi na ljubljanskem Viču, nekoliko hladneje pa je bilo na zahodu države, kjer so vztrajali oblaki. Tam so termometri pokazali med 15 in 19 stopinj Celzija.

Temperature po državi
Temperature po državi FOTO: Meteoinfo

Kakšen je vzrok za tako toplo vreme?

K tako visokim temperaturam je pripomogel jugozahodni veter, ki k nam prinaša topel zrak iznad Sredozemlja. Ob spuščanju z gorskih pregrad se ta zrak še dodatno segreje in tudi osuši, kar ima za posledico močno nadpovprečne temperature, zlasti v vzhodnem delu države, kjer ob jugozahodniku prevladuje sončno vreme. Takšne vremenske situacije so jeseni razmeroma pogoste in prinašajo kratka, a izrazito topla obdobja, znana kot babje oziroma indijansko poletje.

Zelo topel zrak se bo nad nami zadrževal tudi jutri in v nedeljo, ko se bodo temperature ponekod povzpele še nekoliko višje kot danes. Kljub temu rekordov ni pričakovati. Pred tremi leti je bilo namreč ob koncu oktobra še precej topleje – 31. oktobra so v Iskrbi pri Kočevju izmerili 28,7 stopinje Celzija, dan pozneje pa v Dobličah pri Črnomlju 26,2 stopinje Celzija.

V noči na ponedeljek buren prehod hladne fronte

Toplo vreme se bo zaključilo v noči na ponedeljek, ko nas bo prešla izrazita hladna fronta. Njen prehod bo spremljalo precej intenzivno vremensko dogajanje z nalivi, nevihtami in okrepljenim vetrom. V gorah bo zapadlo precej snega, nekaj snežink pa bo lahko doseglo tudi nekatere alpske doline.

Sneženje v Kranjski Gori
Sneženje v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com

V prihodnjem tednu bodo temperature v povprečju od 5 do 10 stopinj nižje kot v tem tednu. Prevladovalo bo sončno vreme, ob dopoldnevih pa bo marsikje po nižinah megleno. Jutranje temperature se bodo spuščale v bližino ledišča, najvišje dnevne pa bodo večinoma med 10 in 15 stopinj Celzija.

vreme hladna fronta vremenska napoved ohladitev
Naslednji članek

Slovenija že deseto leto piha 0,0

SORODNI ČLANKI

Topel začetek novembra, a prihaja hladna fronta

Med prazniki nekoliko topleje, a oblačno z dežjem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
01. 11. 2025 10.30
Mau belga ne škod.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330