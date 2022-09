Hladna fronta prinaša nevihte z nalivi in sodro, v visokogorju sneg

Letošnji september se bo tako uvrstil med bolj mokre septembre v zgodovini meritev, marsikje v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pa se bo zavihtel na sam vrh.

Po vročem in marsikje rokordno suhem poletju prehod v jesen zaznamuje povsem drug ekstrem. V tem mesecu smo imeli nameč že dva večja padavinska dogodka, po krajšem premoru pa se v naše kraje znova vračajo močnejše padavine.

Po najvišjih vrhovih visokogorja medtem vladajo že povsem zimske razmere. Popoldne se bo meja sneženja še dodatno spustila. Na severu Slovenije, kjer bo ohladitev izrazitejša, bo lahko nekaj snežink prineslo vse do nadmorske višine 1700 metrov. Po najvišjih vrhovih Julijskih Alp bo lahko do večera zapadlo še od 20 pa tudi do več kot 30 centimetrov snega, drugod v naših gorah bo snega bolj za vzorec.