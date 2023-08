Bliža se hladna fronta, poleg močnega dežja napovedana tudi toča

Zadnji izračuni meteoroloških meritev potrjujejo napovedano. Pred nami je vremensko buren dan, opozarjajo na Arsu. Zaradi približujoče hladne fronte bodo državo zajela neurja in nalivi, njihove moči pa še ni mogoče natančno napovedati. Največ padavin bo padlo v zahodni in srednji Sloveniji, medtem ko se na vzhodu lahko pojavita toča in močan veter. Zaradi padavin, ki se bodo izlile v razmeroma kratkem času, bi lahko nekateri pritoki rek in hudourniki (znova) poplavljali.

Nad severnim Sredozemljem je že ponoči začelo nastajati izrazito ciklonsko območje, hladna fronta pa se približuje Sloveniji. Njen vpliv na vreme v zahodnem delu naše države se bo začel kazati že zgodaj dopoldne, drugod pa bo največji sredi dneva in popoldne.

Napoved vremena, cikon se približuje Sloveniji

Ob tem bo po napovedih Agencije za okolje do torka zjutraj največ dežja padlo v zahodni in osrednji Sloveniji, medtem ko se na vzhodu zaradi mešanja hladnih in toplih zračnih mas lahko pojavijo neurja s točo in močnim vetrom. Hladna fronta se bo pomikala od juga proti severu. Razpon možne količine padavin po minimalnem scenariju Arsa od 0-30 mm, po srednjem od 10-80 mm, po maksimalnem pa kar od 25-150 mm. Kljub temu pri napovedih obstaja določena mera negotovosti, zaenkrat ni mogoče zagotoviti, kateri scenarij se bo uresničil.

"Pri izračunu količine padavin se ne poslužujemo le enega modelskega zagona, ampak izračun z modelom ALADIN ponovimo 16-krat, vsakokrat ob nekoliko spremenjenih začetnih in robnih pogojih," so razlagi tudi dodali v nedeljo. Močne nevihte in nalivi lahko povzročijo razlivanje rek Prav tako so zaradi slabih napovedi za danes izdali oranžno vremensko opozorilo, za nevihte, ki pa se lahko še spremeni. Zaenkrat je oranžno obarvana celotna Slovenija. Poleg meteorološkega opozorila za nevihte so izdali tudi hidrološko opozorilo, saj bi se lahko razlili pritoki nekaterih rek in hudourniki.

Oranžna Slovenija

Kot je že na nedeljski novinarski konferenci opozoril hidrolog Janez Polajnar, so razmere še posebej ranljive na obočjih, ki so jih poplave že prizadele. "Vodotoki so ponekod urejeni že do te mere, da bodo lahko prevajali te količine vode, ki jih pričakujemo, drugod še ne." Največ težav pričakujejo prav na pritokih večjih rek, kjer sanacijske razmere še niso povsem urejene: "Imamo še veliko plazin, materiala, ki lahko ob tako burnih padavinah ponovno prispe v rečna korita in temu primerno pričakujemo tudi razlivanja in poplavljanja pritokov večjih rek na neobičajnih območjih, zaradi prizadetosti območja v prejšnjih poplavah".

Napoved visokovodnih razmer