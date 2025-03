Hladna jutra in topli popoldnevi: ogrelo se bo do 20 stopinj

Prvi teden meteorološke pomladi bo večinoma sončen in precej topel. Temperature bodo iz dneva v dan naraščale, napoveduje Arso. Jutra bodo razmeroma hladna, ob popoldnevih pa se bo ogrelo tudi do 20 stopinj Celzija. Sprememba vremena se nam obeta po nedelji.

Danes bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem do okoli 18 stopinj Celzija. Kot poroča Arso, bodo temperature v tem tednu iz dneva v dan naraščale. Predvsem to velja popoldneve, jutra pa bodo ob jasnem vremenu še sveža. Kot kaže, bodo najnižje jutranje temperature do sobote večinoma od -5 do 0, najvišje dnevne pa od srede naprej med 15 in 20 stopinj Celzija. Zaradi hladnih dopoldnevov bodo povprečne dnevne temperature naraščale le počasi in bodo v drugi polovici tedna verjetno od dve do štiri stopinje nad povprečjem za ta čas. Zaradi razmeroma hladnega morja, ki ima okoli 10 stopinj, bodo popoldnevi še najhladnejši tik ob obali, pihal bo namreč hladen maestral. Sprememba vremena se obeta po nedelji, napoveduje Arso. Takrat bo bolj oblačno, občasno pa bo v prvi polovici prihodnjega tedna tudi deževalo. Jutra bodo toplejša, dnevi pa hladnejši kot v tem tednu. "Nič pa ne kaže na kakšno vrnitev zimskih temperatur, saj bo zrak k nam dotekal iznad Sredozemlja," so dodali.

Zvončki FOTO: Bobo icon-expand

Letošnja zima nadpovprečno topla in podpovprečno namočena Arso je ob tem objavil tudi delne podatke o letošnji meteorološki zimi. Letošnjo zimo, ki je bila nadpovprečno topla, so uvrstili na 11. mesto najtoplejših od sezone 1950/51. Zima je bila na ravni celotne države podpovprečno namočena. Kazalnik višine padavin je znašal 85 %, kar jo uvršča v tretjino najmanj namočenih zim od leta 1950. V večjem delu Slovenije je bilo kljub malo podpovprečni do povprečni višini padavin snega v meteorološki zimi malo ali zelo malo. Močno podpovprečne so bile tako snežne padavine kot debelina in trajanje snežne odeje. Po večini nižin je bilo le od 5 do 30 dni s snežno odejo, največ na Dolenjskem. V alpskih dolinah in sredogorju je bilo snega več, a marsikje debelina snežne odeje niti enkrat ni dosegla pol metra, niz dni s snežno odejo pa je bil večkrat prekinjen. Šele na nadmorski višini okoli 1500 metrov se je v Alpah snežna odeja skozi zimo kopičila.

