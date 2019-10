Po hladnem četrtku se bodo temperature dvignile vse do 25 stopinj Celzija

Prek Slovenije se pomika hladna fronta, ki prinaša manjše krajevne padavine. Zaradi prevladujočega oblačnega vremena in dotoka nekoliko hladnejšega zraka se v večjem delu Slovenije niti popoldanske temperature ne bodo dvignile nad 15 stopinj Celzija. A sprememba vremena bo le prehodna, saj lahko že ob koncu tedna pričakujemo precej sonca in za ta čas visoke temperature, le jutra bodo ostala sveža.

Po včerajšnjih nekoliko višjih temperaturah, ki so na vzhodu države presegle 20 stopinj Celzija, danes k nam in nad našo soseščino spet doteka hladnejši zrak. V srednji Evropi in nad severnim Balkanom se bo ogrelo do največ 15 stopinj Celzija, topleje bo v južni Evropi, kjer bo še vedno nad 25 stopinj Celzija. Občutna otoplitev je dosegla vzhodno Evropo. V Moskvi, kjer je pred dnevi še snežilo, bo danes okoli 10 stopinj Celzija.

Z izrazom babje poletje označujemo toplejše obdobje s popoldanskimi temperaturami nad 20 stopinj Celzija, ki sledi prvemu jesenskemu hladu.

Fronta, ki je naše kraje dosegla ponoči, bo popoldne napredovala nad osrednji Balkan, k nam pa se bo razširilo območje visokega zračnega tlaka z občutno toplejšim zrakom. Lahko rečemo, da nas čaka vsaj nekaj dni babjega ali indijanskega poletja s temperaturami, ki bodo presegle dolgoletno povprečje za okoli 5 stopinj Celzija. Še nekoliko večji odklon bo v višjih legah. Za ta čas topla zračna masa bo sicer preplavila večji del stare celine.

S petkom vstopamo v večdnevno obdobje zelo toplega in večinoma sončnega vremena, bolj oblačno bo od nedelje na zahodu. FOTO: Thinkstock

Po sivem začetku dneva se bodo popoldne oblaki umikali Danes dopoldne bo oblačno. Predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini. Oblaki se bodo trgali in postopno umikali, a večjih razjasnitev do večera v pretežnem delu države še ne pričakujemo. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, medtem ko bo na Štajerskem in v Prekmurju popoldne zapihal šibak južni veter. Večjih temperaturnih sprememb glede na jutro ne bo. V večjem delu države bo od 12 do 16, na Primorskem malo nad 20 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za četrtek FOTO: Arso

Večdnevno obdobje toplega vremena se začenja v petek V noči na petek se bo povsod zjasnilo, zato bo marsikje po nižinah nastala megla. Ta se bo po nekaterih kotlinah lahko zadrževala še del dopoldneva, ko se bo razkrojila, bo preostanek dneva sončen z le kakšnim osamljenim oblakom. V višinah bo k nam že od jutra dotekal suh in toplejši zrak, po nižinah pa bo zjutraj še sveže s temperaturami od 1 do 7, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Čez dan se bo ob šibki burji najbolj ogrelo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer bo okoli 24 stopinj Celzija, kakšna manj bo ob morju, v večjem delu Slovenije pa bodo termometri pokazali 19 ali 20 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za petek FOTO: Arso

Od sobote najvišje temperature na vzhodu države V soboto bo zapihal jugozahodni veter, zato se bo težišče oktobrske toplote s Primorskega konca preselilo na vzhod države. Jutro bo podobno sveže in megleno kot petkovo, čez dan pa se bo ob obilici sonca in vetru na Dolenjskem in v Beli krajini ogrelo do 24 stopinj Celzija. Temperature bodo presegle 20 stopinj Celzija v večjem delu države, le v višje ležečih alpskih dolinah bo kakšna stopinja manj.

Vremenska napoved za soboto FOTO: Arso