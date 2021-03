Hladno vreme se bo nadaljevalo, ob koncu tedna možna nova pošiljka snega

Po daljšem obdobju večinoma suhega in ob popoldnevih tudi nadpovprečno toplega vremena nas je včeraj prešla izrazita hladna fronta. Ker je bila menjava zračne mase hitra, je bilo vremensko dogajanje kar burno, nastajale so tudi nevihte z nalivi in sodro, meja sneženja pa se je ob tem marsikje spustila do nižin. Sprememba vremena je bila najizrazitejša v jugovzhodni Sloveniji, kjer je bilo dopoldne še sončno in toplo, popoldne pa je bilo marsikje oblačno s sneženjem. V Črnomlju je bilo ob 11. uri 16 stopinj, pet ur kasneje pa sta bili le dobri dve stopinji nad ničlo.