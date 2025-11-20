Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Hlev za milijon in pol evrov, v katerem se kravam dobro godi

Ljubljana, 20. 11. 2025 19.45 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mojca Hanžič
Komentarji
5

Zadovoljne krave dajejo boljše mleko. Če ob tem poslušajo klasično glasbo, je mleko še boljše in ga je tudi bistveno več. Tako ugotavlja Zvonko Žampa, živinorejec iz Destrnika, ki je s svojo kmetijo osvojil naslov Naj hlev 2025. Njegov hlev je popolnoma avtomatiziran in krave mu kar prek telefona sporočijo, če jim kaj primanjkuje. Ne telefonirajo sicer same, v njihovem imenu to opravi ovratnica s čipom.

naj hlev krave živinoreja kmetijstvo
Naslednji članek

Medzvezdni komet na poti skozi Osončje

Naslednji članek

Posledice gorečega tovornega vozila so odstranjene

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
20. 11. 2025 20.35
+1
In te krave ne vidijo sonca. Kar naj ima ta hlev. Je lepo povedal, da kmetom nič ne manjka.
ODGOVORI
1 0
športnik66
20. 11. 2025 20.32
+1
240 krav...lepo, a res upam, da jih imajo v toplih mesecih tudi kaj zunaj, na travniku, da živali začutijo naravo v svojem življenju.
ODGOVORI
1 0
Kod.
20. 11. 2025 20.09
+2
Hlev za milijon in pol evrov, v katerem se kravam dobro godi...........................Dokler se ne bodo aktivisti peljali mimo
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
20. 11. 2025 20.02
+1
Vsaka čast živinorejcu Zvonku res.Vsaj zna ceniti živali dokler so v njegovi oskrbi vsi ostali živinorejci večina pa niti hlevov nimajo očiščenih tako,da se živali utapljajo v lastnem blatu.Še bolj zanimivo pa je,ko taki na razne načine po netu in povsod reklamirajo kako vrhunsko mleko imajo in mlečne izdelke folk pa nasede.
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
20. 11. 2025 19.58
+1
Čakam na kak komentar blokovca
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363