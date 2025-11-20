Slovenija
Hlev za milijon in pol evrov, v katerem se kravam dobro godi
Zadovoljne krave dajejo boljše mleko. Če ob tem poslušajo klasično glasbo, je mleko še boljše in ga je tudi bistveno več. Tako ugotavlja Zvonko Žampa, živinorejec iz Destrnika, ki je s svojo kmetijo osvojil naslov Naj hlev 2025. Njegov hlev je popolnoma avtomatiziran in krave mu kar prek telefona sporočijo, če jim kaj primanjkuje. Ne telefonirajo sicer same, v njihovem imenu to opravi ovratnica s čipom.
