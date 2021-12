Genska napaka dviga ceno: hlod gorskega javorja rebraša prodali za 32 tisoč evrov

Skoraj 120 let star gorski javor so gozdarji po čistem naključju odkrili v gozdu na območju Novega mesta. "Ko smo posekali in spravili drevo na kamionsko cesto, smo ugotovili, da ima gensko napako. Ta je pri kupcih zaželena. In ta genska napaka je narebrenost strukture lesne, pravzaprav je pa tudi redka," pojasnjuje Urban Štupica, vodja gozdnega obrata Kočevska Reka

Že takrat je bilo jasno, da bodo zanj iztržili vrtoglavo vsoto denarja, a je na licitaciji popolnoma presegel pričakovanja. Robert Tomazin, glavni direktor Slovenskih državnih gozdov pravi: "Ta trenutek je rekorder v Sloveniji, cena je 31.945 evrov."

Gorski javor rebraš gre vedno za med. Drugi najdražji hlod je bil prodan za skoraj 19 tisoč evrov na kubični meter oziroma nekaj več kot 24 tisoč evrov za celoten hlod. Sliši se ogromno, a ju bodo kupci uporabili za luksuzne izdelke in verjetno prodali kar nekajkrat dražje. "Največjo ceno dosegajo oziroma dajejo kupci za glasbila, za luksuzno pohištvo, na kakšnih jahtah, avtih," še razlaga Štupica.

Klemen Novak iz oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti opisuje: "Zaradi genetske napake pride do zelo lepe teksture lesa in ko nareže furnir ima to zelo visoko vrednost, predvsem estetsko."