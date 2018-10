Hoče-Slivnica: soočenje aktualnega župana Marka Soršaka in podžupanje Anite Arzenšek

Občina Hoče-Slivnica leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem. Občinsko središče so Spodnje Hoče, ob njem pa je v občini še 12 večjih naselij. Občina je postala bolj znana zaradi gradnje Magnine tovarne. V občini sta se soočila aktualni župan Marko Soršak in podžupanja Anita Arzenšek.