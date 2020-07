'Hodeči nogomet' za bolj kakovostno starost in manj osamljenosti med starejšimi

Da nikoli ni prepozno za zdrav življenjski slog, dokazuje 15 upokojencev, ki so se v zrelih letih odločili izuriti v nogometu. Nekoliko počasnejšo obliko tega športa so organizatorji poimenovali 'hodeči nogomet'. Bolj kot zmaga pa je pri tej aktivnosti pomembna kakovost življenja starostnikov, ki je v Sloveniji še vedno prenizka. S hodečim nogometom želijo tako zagotoviti bolj kakovostno starost in manj osamljenosti med upokojenci.