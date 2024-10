HOFER organizacijam, ki sodelujejo pri razdeljevanju presežkov hrane pomoči potrebnim, namenja 27.900 evrov

OGLAS

HOFER sodeluje z več kot 600 prostovoljci iz okoli 30 socialnih in humanitarnih organizacij. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Lukovica, 14. oktober 2024: Količina odpadne hrane se je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) v Sloveniji v minulem letu povečala. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih, najmanj pa v trgovinah z živili. HOFER sicer s številnimi ukrepi že vrsto let skrbi za čim manj odpadne hrane v trgovinah. Redno donira presežke hrane iz vseh 93 trgovin socialno ogroženim in ranljivim skupinam, ob svetovnem dnevu hrane pa je z donacijo 27.900 evrov podprl organizacije, ki viške hrane razdeljujejo. Okrepil je tudi sodelovanje z Nejo Gril, ki pripravlja recepte za slastne obroke iz ostankov živil, s čimer želijo k zmanjšanju odpadne hrane spodbuditi tudi svoje kupce oz. gospodinjstva.

Podatki SURS kažejo, da: - se je v Sloveniji količina odpadne hrane v letu 2023 povečala za skoraj 10 odstotkov; - je v 2022 prebivalec Slovenije v povprečju zavrgel 72 kg hrane, v 2023 pa kar 78 kg; - je najmanj odpadne hrane nastalo v trgovinah z živili - 9 %, največ, 44 %, pa v gospodinjstvih, - se je delež užitnega dela v odpadni hrani v zadnjem letu znižal: v 2023 je znašal 37 %, kar je 3 odstotne točke manj kot v 2022.

Ustrezno shranjevanje živil v hladilniku FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

HOFER s številnimi ukrepi za manj zavržene hrane v trgovinah Za čim manj odpadne hrane v trgovinah pri HOFERju skrbijo z optimiziranim sistemom naročanja in dovršenim logističnim sistemom. Tako zmanjšujejo toplogredne izpuste in nižajo stroške poslovanja, ustvarjene prihranke pa na kupce prenašajo v obliki vedno najboljše HOFER cene. Izdelke pred potekom roka uporabnosti pocenijo, da bi jih v čim večji meri odprodali, določene količine izdelkov, ki ostanejo neprodani in so še primerni za uživanje, pa v okviru projekta Hrana na dobri poti od leta 2017 redno donirajo socialno ogroženim in ranljivim skupinam. Donacije potekajo v sklopu projekta Donirana hrana, ki ga je leta 2013 pričela izvajati Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija. Pooblaščenec za Donirano hrano pri Lionsih Zdenko Podlesnik je ob tem poudaril: "Že vrsto let s HOFERjem odlično sodelujemo in pogosto na njihovo pobudo širimo sodelovanje. Njihova donacija nam bo pomagala znižati stroške logistike v krajih, kjer sodelujemo. Žal v vseh krajih, kjer so trgovine HOFER, ne moremo organizirati in zagotoviti ustrezne logistike za prevzem in prevoz donirane hrane."

HOFERjeve prodajalke in prodajalci po zaprtju trgovin skrbno pripravijo hrano za donacije. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Presežke hrane HOFER donira iz vseh svojih trgovin HOFER od leta 2021 presežke hrane za socialno ogrožene in ranljive skupine donira iz vseh svojih trgovin (trenutno jih je 93). Iz okoli dveh tretjin trgovin hrano donira vsak dan. Seznam izdelkov za donacije neprestano širijo: do leta 2023 so donirali sadje in zelenjavo, kruh in pekovske izdelke ter izdelke suhega sortimenta, od začetka 2023 pa tudi izdelke iz hlajenega in zamrznjenega sortimenta ter jajca. Socialnim organizacijam donirajo v povprečju 100 ton hrane mesečno za okoli 20.000 pomoči potrebnih. V sodelovanju s podjetjem IFCO so pri HOFERju vsem trgovinam zagotovili tudi zelene IFCO zaboje, namenjene lažjemu in bolj trajnostnemu razdeljevanju sadja in zelenjave. 27.900 evrov za organizacije, s katerimi sodelujejo pri razdeljevanju hrane Pri razdeljevanju hrane HOFERju pomagajo prostovoljci več kot 30 socialnih organizacij. Ob svetovnem dnevu hrane, ki bo 16. oktobra, je HOFER organizacije podprl z donacijo v skupni višini 27.900 evrov za pokritje logističnih in drugih manipulativnih stroškov, ki nastajajo v okviru projekta Donirana hrana. Donirali so jim tudi biorazgradljive vrečke za prenašanje izdelkov.

Logotip 'Je rok potekel' na izdelkih HOFERjevih lastnih blagovnih znamk. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, je ob tem izpostavil: "Donacija podjetja HOFER je izjemno dragocena podpora pri naših vsakodnevnih prizadevanjih za pomoč najbolj ranljivim. Ponosni smo na naše prostovoljce, ki so s svojo predanostjo omogočili, da je projekt Donirana hrana dosegel številne posameznike in družine v stiski. Ocenjujemo, da je ta projekt prerasel okvire prostovoljskega delovanja in se je izkazal kot izjemno pomemben socialni mehanizem. Zato si želimo, da bi se ga umestilo v obliko sistemskega financiranja, da bomo lahko še naprej učinkovito odgovarjali na potrebe tistih, ki se soočajo z negotovostjo glede osnovnih življenjskih potrebščin." Za čim manj odpadne hrane v gospodinjstvih Ljudje izdelke pogosto zavržemo, ker jim poteče rok, četudi so senzorično morda povsem neoporečni. Pri HOFERju zato z logotipom "Je rok potekel? Pogosto uporabno dlje." na izbranih izdelkih njihovih lastnih blagovnih znamk z rokom uporabnosti "Uporabno najmanj do", kupce ozaveščajo, da ti izdelki niso nujno za v smeti, če so bili zaprti, pravilno hranjeni in imajo ustrezen videz, vonj in okus. HOFER kupcem svetuje tudi, kako hraniti živila, da bi ta ostala čim dlje sveža. Uporabne nasvete najdejo na njihovi spletni strani.

Neja Gril svetuje, kako iz ostankov jedi pripravimo nove obroke. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand