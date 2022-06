Obisk trgovine je vsakdanji dogodek, ki pa lahko postane tudi zelo pomembno dejanje. V zadnjih mesecih so lahko obiskovalci Hoferjevih trgovin z majhno gesto odprli nov svet nekomu, ki živi v revščini. Preprosto tako, da so podarili svoja stara, neuporabna očala. Že deseto leto zapored so na tak način na tisočim ljudem omogočili, da svet vidijo lepše.