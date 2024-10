HOFER skupaj s kupci programu Botrstvo v 10 letih namenil več kot milijon evrov.

Pred dvema letoma so pri HOFERju ustanovili Sklad SKUPAJ za FER otroštvo, s katerim si prizadevajo otrokom iz programa Botrstvo v Sloveniji v vseh fazah odraščanja zagotoviti lepše otroštvo in boljšo prihodnost. S skladom so tako pri HOFERju še nadgradili sodelovanje z Zvezo Anita Ogulin & ZPM, začetki njune skupne poti pa segajo v leto 2014. V tem času je HOFER skupaj s kupci programu Botrstvo namenil več kot milijon evrov, več o tem, na kakšen način pomagajo otrokom in kaj jim to pomeni, pa je ob tem mejniku v intervjuju povedala Tina Lamovšek iz Zveze Anita Ogulin & ZPM.

Desetletno sodelovanje in podpora podjetja HOFER temelji na prizadevanju, da si vsi otroci zaslužijo boljšo prihodnost, da se prepozna njihove potenciale in se jim pomaga uresničiti sanje. "Nihče si ob začetku sodelovanja ni predstavljal, da bo naš skupni znesek za podporo otrokom Botrstva nekoč presegel milijon evrov. Izjemno smo ponosni na to sodelovanje, ki bogati obe strani. Hvala Botrstvu za vso pomoč, ki jo namenjajo otrokom, mladostnikom in družinam, ter hvala vsem našim kupcem, ki so z nakupom Nasmeškotka ali Vrečke dobrote ali drugega dobrodelnega izdelka ali poslanega sms-a FEROTROSTVO5 na 1919, prispevali svoj kamenček v mozaik te srčne zgodbe," je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju HOFER.

Od botrovanja HOFER trgovin do Sklada SKUPAJ za FER otroštvo

Od leta 2014 so pri HOFERju izpeljali številne dobrodelne projekte. Med drugim je bila vsaka trgovina HOFER botra enemu otroku iz programa Botrstvo, z različnimi dobrodelnimi izdelki, kot so medvedki, pisala, ročne lutke itn., so se zbirala sredstva za otroke, prav tako s prostovoljnimi prispevki ob nakupu FerFud jedi. Pri podjetju HOFER so Botrstvu namenili tudi sredstva za vsak pretečen kilometer ob zaključnih tekih projekta 1, 2, 3, GREMO! HOFERjevi kupci so z nakupom dobrodelnih piškotov Nasmeškotkov zbirali sredstva za plačilo stroškov bivanja v dijaških domovih, z nakupom Vrečke dobrote pa so podprli družine v stiski. Pred dvema letoma je HOFER ustanovil Sklad SKUPAJ za FER otroštvo in vanj tudi letos prispeval 65.000 evrov.

Pogovor s Tino Lamovšek iz Zveze Anita Ogulin & ZPM

Podatki statističnega urada RS kažejo, da se je izpostavljenost tveganju revščine od leta 2014 do 2023 znižala za 12 odstotkov. Ali tudi vi v praksi zaznavate, da je revščine manj?

Ne, mi tega ne zaznavamo, ker vidimo drugačno revščino. Številke dajejo nek okvir, ampak nič ne pomeni, da je revščine manj, če je na drugi strani družina, ki nujno potrebuje pomoč. Družina, ki se je trudila shajati vrsto let, ki je na začetku to celo skrivala, a potem ugotovila, da ne zmore. Nasploh opažamo, da družine svoje stiske ohranjajo za štirimi stenami, nato pa se te začnejo poglabljati. Šele ko res ne zmorejo več, ko so že vse preizkusili, pridejo do nas. In takrat je tudi reševanje te stiske težje in daljše. Zato mi ne zaznavamo, da je revščine manj, zaznavamo pa različne oblike stisk.