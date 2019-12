Kralji ulice ostajajo pred Hoferjevimi trgovinami

"Pri podjetju Hofer smo z Društvom Kralji ulice v preteklosti že iskali različne načine, kako bi lahko prodajo revije Kralji ulice pred Hoferjevimi trgovinami izvajali na primeren in varen način. S strani kupcev in tudi zaposlenih smo namreč več let, v zadnjem času pa še pogosteje, prejemali številne pritožbe nad vedenjem prodajalcev, ki so onemogočali dostop v trgovino, do nakupovalnih vozičkov, večkrat so kupce nadlegovali, pred trgovinami pa je bilo vidno tudi uživanje opojnih substanc," so zapisali pri Hoferju.

Kralji ulice pa so medtem na svoje Facebook profilu potrdili, da se je Hofer odzval njihovemu povabilu na dialog. "Potrdimo lahko, da smo s Hoferjem dobro sodelovali vrsto let, o dobrih odnosih s Hoferjevimi prodajalci so govorili tudi naši člani in članice, ki ponujajo časopis. V tem času smo individualno reševali primere, ko so člani in članice kršili pravila ponujanja časopisa ali dogovore, ki so jih sklenili s posameznimi prodajalnami (npr. mesta ponujanja časopisa, pri čemer naj ne ovirajo vhoda ipd.). Zaradi dosedanjega dobrega sodelovanja, pri Hoferju so nas do sedaj večkrat podprli tudi z donacijami, smo s Hoferjem v procesu dogovarjanja, na kakšen način bi vzpostavili sodelovanje in dogovarjanje glede načina ponujanja časopisa, ki bo v skladu z našimi pravili ponujanja, prav tako pa z njihovim načinom poslovanja," so sporočili Kralji ulice.