Hoferjeve trgovine so bile zaradi sistemske težave zaprte

Mnogi kupci so danes, kljub veljavnemu delovnemu času, ostali pred zaprtimi vrati trgovin Hofer. Pri podjetju smo preverili, zakaj so bile njihove trgovine zaprte, v odgovoru pa so pojasnili, da je prišlo do sistemske težave, ki je onemogočala obračunavanje nakupov.

Napako so že odpravili in nakupovanje zdaj poteka nemoteno, so sporočili iz podjetja.