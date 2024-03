Hoja po avtocesti je prepovedana: veste, kaj storiti, če se vam pokvari avto?

OGLAS

Pokvarjeno vozilo ali ne, hoja po avtocesti je v vsakem primeru prepovedana in nevarna. Tudi na Darsu so poudarili, da področni zakon o pravilih cestnega prometa izrecno določa, da pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hitro cesto ali hoditi po njej. "K sreči tovrstni primeri niso pogosti (letno nekaj deset), lahko pa se končajo tragično," so dodali. Dars smo prosili za videoposnetek hoje po pomurski avtocesti preteklega ponedeljka, a posnetka niso imeli. So pa nam posredovali nekaj starejših posnetkov, na katerih je jasno vidno nevarno početje. "Bolj pogosto pešci (in kolesarji, kar je tudi prepovedano) zaidejo na avtocesto in hitro cesto na območju mest," so dodali.

150 evrov za hojo po avtocesti ali hitri cesti in še 80 evrov kazni, če ne nosimo odsevnega brezrokavnika Kaj lahko za svojo varnost storimo, če se nam na avtocesti pokvari vozilo? Najprej si nadenemo svetlobni brezrokavnik, nato pa se umaknemo za varnostno ograjo. "Zgodilo se je že, da je cela družina sedela na ograji in so jim noge bingljale na odstavni pas. To je skrajno neodgovorno, saj je tudi na odstavnih pasovih prišlo do tragičnih nesreč," pojasnjujejo na Darsu. Pri hitrosti 130 kilometrov na uro, kolikor znaša omejitev hitrosti na avtocesti, voznik v sekundi prevozi več deset metrov, njegov odzivni čas pa je okoli dve sekundi, če spremlja promet, pravijo na Darsu. "To pomeni, da lahko voznik pešca na avtocesti opazi prepozno, vsak nepredviden odziv posameznika pa lahko vodi tudi do nesreče s hujšimi posledicami," dodajajo. 150 evrov kazni si bo prislužil vsak, ki bo hodil po avtocesti ali hitri cesti ali stopil nanjo. Še 80 evrov kazni pa lahko dobi vsak, ki je na avtocesti ali hitri cesti in ne nosi odsevnega brezrokavnika. "Zakon jasno določa, da morajo biti osebe ustrezno označene," so opozorili na Darsu. Kako ravnamo ob okvari vozila? Včasih se zgodi, da nas iz prometa na odstavni pas povsem neprostovoljno izključi okvara. Vozilo v takem primeru najprej umaknimo na varno, torej na odstavni pas oz. na skrajni desni rob odstavnega pasu, pred tem, če je le mogoče, zapeljemo do najbližjega t. i. stebrička SOS, vključimo vse štiri utripalke in že v avtomobilu ali takoj ob izstopu iz njega oblecimo odsevni jopič. "Ta naj bo vedno čim bliže dosegu roke in nikakor ne v prtljažniku!" opozarjajo na Darsu.

Varnostni trikotnik FOTO: Shutterstock icon-expand