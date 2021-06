Hojs in Božinović govorila o lajšanju prehodov meje v času covida-19

Dvostransko srečanje, ki je potekalo v okviru dvodnevnega gostovanja ministrov za notranje zadeve držav procesa Brdo v Portorožu, je bilo po besedah Aleša Hojsa nadaljevanje izjemno dobrega sodelovanja med državama. Med drugim bodo tudi letos slovenski policisti odšli na hrvaško obalo in tamkajšnjim policistom pomagali v času turistične sezone, je v izjavi za medije navedel slovenski minister.

Davor Božinović je na srečanju, tako Hojs, predstavil že uvedeno digitalno potrdilo na hrvaški strani, s katerim bo mogoče dobiti potrdilo pdf oz. kodo QR, ki bo zadostovala za prehod na Hrvaško. Predstavitev slovenske rešitve na tem področju je napovedana za prihodnje dni, je dodal Hojs.

Božinović je navedel, da so od začetka meseca svojim državljanom izdali že več kot 100.000 digitalnih potrdil ter da so pripravljeni na sprejem potrdil iz vseh držav EU. Do zdaj so imeli na ta način že med 8000 in 10.000 gostov, v glavnem iz Poljske in Češke, pa tudi iz Danske in Nemčije. Gre za rešitev, ki bi pripomogla k zmanjšanju čakalnih dob na mejnih prehodih, je ocenil hrvaški minister in pozval, da bi v letošnjem letu Slovenci in Hrvati nadaljevali s tradicijo, da obiskujemo drug drugega.